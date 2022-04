Mittelalterfest wird zum „Freudenfest nach der Pest“

Werbung

Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass die Burgruine Aggstein in der Wachau das letzte Mal zum traditionellen Mittelalterfest im Frühling einlud. Umso größer ist die Freude bei Fans, VeranstalterInnen, AusstellerInnen und KünstlerInnen, nun die Tore für das beliebte Event wieder öffnen zu können: Am 14. und 15. Mai 2022 steht die Aggstein täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr wieder ganz im Zeichen von Rittern, Zauberern, Elfen und der Zeitreise ins Mittelalter. Passend zur langen Pause aufgrund der Covid-19-Pandemie, lautet das Motto in diesem Jahr: „Aggstein nach der Pest: ein Freudenfest.“

Mittelalterfest Aggstein Foto: Taterman Klein

Eine magische Geschichte mit Live-Duell verzaubert an dem Wochenende große und kleine BesucherInnen: Der Zauberer Anopheles und die Elfe Liberia behaupten, jeweils verantwortlich für die Erlösung von der Pest zu sein und fordern nun ihr Herrscherrecht über die Burg ein. Die Gäste können bei den Showkämpfen hautnah mitfiebern. Zudem verkürzen musikalische Einlagen der Musikgruppe „die Schandgesellen“, mystische Tänze der „Fahima Hexen“, buntes Markttreiben mit mittelalterlichem und aktuellem Kunsthandwerk, ein Kinderkarussell und Alpakas die Wartezeit bis zum entscheidenden Kampf zwischen dem Zauberer und der Elfe.

Feiern wie die Rittersleut

Die unterhaltsame Geschichte rund um die Herrschaft über die Burg soll vor allem die jüngeren BesucherInnen bezaubern und ihnen spielerisch das Leben im Mittelalter näherbringen. Auch das kulinarische Angebot mit Speisen aus Holzofen und Pfanne orientiert sich an dieser Zeit.

Mittelalterfest Aggstein Foto: Aggstein

„Das Mittelalterfest ist immer ein Highlight für uns und hat sich in den vergangenen 15 Jahren zu einem absoluten Publikumsmagneten entwickelt“, erzählt Christine Jäger, Tourismusmanagerin der Burgruine Aggstein und ergänzt: „Wir sind dankbar, dass wir unsere Gäste nach der langen Pause nun endlich wieder zu diesem sagenhaften Event begrüßen dürfen.“

Shuttleservice zur Burg

Richtig stimmig wird es, wenn die BesucherInnen in ihrer mittelalterlichen Gewandung das Fest besuchen. Dieser Aufwand wird mit einer vergünstigten Tageskarte von 8 Euro statt des Normalpreises von 11 Euro belohnt. Auch für Familien gibt es ein attraktives Angebot: Der Eintritt für zwei Erwachsene mit einem Kind kostet in Summe 27 Euro, für jedes weitere Kind 8 Euro.

Zudem steht ein Shuttlebus zur Verfügung, mit dem die BesucherInnen um 3 Euro bequem vom Parkplatz zur Burg und wieder retour gelangen.

