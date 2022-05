Kremser Piaristengymnasium: Spitze in Englisch

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

Vor einem externen Komitee zeigen, was sie in Englisch so draufhaben? Warum nicht, dachten sich zwölf Schüler des Piaristengymnasiums und beschlossen zu Beginn des Schuljahres, das „Cambridge Certificate in Advanced English“ auf dem Sprachniveau C1 erlangen zu wollen.

Das Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens liegt eine Stufe über Maturaniveau. In den Vorbereitungsstunden mit Englischlehrerin Katrin Wolfram wurden die Schüler mit den Aufgabenstellungen vertraut gemacht. Nach einem „Mock exam“ in der Schule fuhren die Jugendlichen ins WIFI in St. Pölten, um dort ihre Prüfung abzulegen.

Nicht nur haben alle die Prüfung bestanden – mehr als das: Clementine Grabner, Julia Hadrbolec, Nadja Kindermann-Wagner, Lisa Kurzbauer, Viktoria Weinlinger und Lionhart Wieser erreichten sogar das Sprachniveau C2!

Ihre Gefühlslage nach Verkündung der Ergebnisse beschrieben die Schüler mit Worten Nelson Mandelas: „It always seems impossible until it’s done!“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.