Campus-Erweiterung: Rauschendes Fest zur Dachgleiche

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Neubau am Kremser Campusgelände nimmt Formen an. Am Donnerstag stieg im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im späteren Festsaal des über 28.000 Quadratmeter großen Areals die Gleichenfeier. Eine Vielzahl an Arbeitern der am 80-Millionen-Euro-Projekt beteiligten Firmen fanden sich ein, um bei Bier, Wein und Speisen von Gastronom Harald Schindlegger und zu DJ- und Saxofon-Musik den fertigen Rohbau zu feiern.

Mikl-Leitner betonte in ihrer Ansprache, dass Krems „nicht nur Kulturhotspot, sondern auch Bildungs- und Forschungshotspot“ sei, weswegen das Geld für die Campus-Erweiterung „gut angelegt“ sei. Die Landeshauptfrau wies außerdem auf das gute Verhältnis der drei am Campus vertretenen Bildungseinrichtungen hin: „Alle nutzen die Kapazitäten ohne, dass gestritten wird.“ Einen besonderen Dank sprach Mikl-Leitner wie alle anderen Ehrengäste den vielen Arbeitern aus.

Bürgermeister Reinhard Resch ging in seiner Rede auf die Herausforderungen für die Stadt Krems ein, die der wachsende Campus mit sich bringt: „Wir haben 15.000 Studenten und 30.000 Einwohner, aber nur 3.000 Parkplätze. Das kann sich nicht ganz ausgehen. Wir setzen deswegen stark auf den öffentlichen Verkehr und das Fahrrad.“ Der Stadtchef betonte außerdem die „extreme Bedeutung“ der am Campus vertretenen Bildungseinrichtungen, die IMC Fachhochschule, die Donau-Universität und die Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, für die Kremser Wirtschaft. Auch, weil alle drei zu den Top-10-Kommunalsteuerzahlern der Stadt gehören. „Da schlägt das Herz des Bürgermeisters natürlich höher“, sagte Resch.

Einen kleinen Einblick in das laufende Großprojekt gewährte Dieter Haderer von der federführenden Baufirma Porr, die mit bis zu 120 Mitarbeitern auf der Baustelle im Einsatz ist und deren Lehrling Tobias Rath auch den Gleichenspruch verlesen durfte. Insgesamt seien bereits 20.000 Kubikmeter Beton verarbeitet worden. Beginn der Arbeiten war im Oktober vergangenen Jahres, im August erfolgte die Fertigstellung des Rohbaus. Bezugsfertig sollen die neuen Räumlichkeiten plangemäß im Herbst 2023 sein. Martina Höllbacher, die Leiterin der Abteilung Wissenschaft und Forschung im Amt der NÖ Landesregierung gab an, dass sowohl Zeitplan als auch Budget eingehalten werden.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.