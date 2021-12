Borg Krems: Weihnachtsgrüße an alte Menschen

In eine kleine Weihnachtskartenwerkstatt verwandelte sich die eine oder andere Klasse des BORG im Advent: Im Englischunterricht gestalteten Schüler mehr als 100 englische Weihnachtskarten.

Gerichtet waren die warmherzigen Worte an jene, die in den vergangenen Jahren besonders von der Corona-Pandemie und den Restriktionen betroffen waren: alte und pflegebedürftige Menschen in Heimen. Geschickt wurden die Karten an vier Pflege- und Altersheime in Großbritannien.

Und auch die erste Antwort ließ nicht lange auf sich warten: „Unsere Heimbewohner werden im siebten Himmel sein, vielen Dank!“, schrieb eine Heimleiterin aus Cardiff.

„Sonst sind wir im Advent oft mit einer Klasse ins SeneCura-Heim gegangen und haben dort gesungen, aber das ist jetzt ja leider nicht möglich. Schön, dass sich dieses Projekt ergeben hat!“, freute sich BORG-Direktorin Barbara Faltl.