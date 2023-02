Kremser AMS-Projekt wirbt für "Freizeit statt Fahrzeit!"

Fast ein Fünftel der Kremser Bevölkerung pendelt täglich für den Job in andere Bezirke oder nach Wien. 440 Stunden jährlich verbringen die Betroffenen damit im Auto oder in öffentlichen Verkehrsmitteln und geben dafür bis zu 10.000 Euro aus.

Gewinn in dreifacher Hinsicht

Wenn Auspendler ihren Arbeitsplatz in Krems finden, ist das eine "Win-win-win-Situation" für die betroffenen Menschen (Freizeit), die Umwelt und die regionale Wertschöpfung. Denn die heimischen Unternehmen suchen Arbeitskräfte in praktisch allen Bereichen - und sie bieten eine enorme Vielfalt an Angeboten, die vielen gar nicht bewusst sind.

Über 100 Angebote bei Jobbörse

"Dein Traumjob liegt so nah" ist der Titel einer Aktion, mit der das AMS Krems wieder einmal die Pionierrolle einnimmt. Kernstücke der Initiative des Teams rund um Erwin Kirschenhofer sind ein Jobportal (www.traumjob-krems.at) und eine Jobbörse im AMS (am Freitag, 24. März, 15 bis 18 Uhr), an der sich mehr als 15 Unternehmen beteiligen werden, die schon jetzt mehr als 100 Stellenangebote parat haben. Erwartet werden zu diesem Termin im AMS Krems mehr als 200 Interessierte.

Wollen Pendler "wachrütteln"

Bei der Präsentation der neuen Initiative berichtete Kirschenhofer aus eigener Erfahrung als Wien-Pendler (1984 bis 1992) und dem persönlichen Gewinn durch seinen Job in Wohnort-Nähe. Als "Job-Magnet in NÖ" bezeichnete Brantner-Geschäftsführer Stefan Tollinger Krems und seine Unternehmen und begründete die Teilnahme seines Unternehmens: "Wir wollen mit der Aktion jene wachrütteln, die sich den Mehrwert des Arbeitsplatzes in Krems noch nicht überlegt haben." Zudem leiste ein Arbeitnehmer, der künftig nicht mehr pendle, einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Unerwartet vielfältige Jobprofile

Christine Neudert, Chefin des Pharmaunternehmens MSD in Krems, unterstrich den Vorteil eines Jobs vor der Haustür. "In München war ich innerstädtisch täglich eine Stunde zum Arbeitsplatz unterwegs, in Krems sind es zehn Minuten". Auch in ihrem Unternehmen gebe es "weit gefächerte Job-Profile", weit über die auf den ersten Blick vermuteten Tätigkeiten im Bereich Chemie hinaus. Sie freue sich, jedes Monat fünf bis 15 neue Mitarbeiter in ihrem Unternehmen begrüßen.

Stadt profitiert durch Steuer

Bürgermeister Reinhard Resch, der sich einmal mehr als "stolz auf unsere Betriebe" zeigte, freut sich ebenfalls über jeden zusätzlichen Erwerbstätigen in der Stadt - vor allem aus einem auf der Hand liegenden Grund: "Die erfolgreiche Arbeit unserer Betriebe schlägt sich in einem hervorragenden Ergebnis bei der Kommunalsteuer nieder." Deshalb hofft auch der Stadtchef, dass aufgrund der Initiative künftig noch mehr Bedienstete in den heimischen Unternehmen Beschäftigung suchen und finden.

