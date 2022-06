Frizzante-Pyramide für guten Zweck „abgebaut“

Eine drei Meter hohe Pyramide aus 400 Flaschen Rosè Frizzante lockte viele Schaulustige an. Gegen eine Spende für „Hilfe im eigenen Land“ konnte man eine der Flaschen erwerben und damit in Not geratene Familien unterstützen.

Sissi Pröll , Präsidentin des Vereins „Hilfe im eigenen Land“, begleitet von ihrem Mann, Alt-LH Erwin Pröll , bedankt sich bei Stadtmarketing-Chef Horst Berger und Winzer-Obmann Florian Stöger für die Initiative.

Für Kostproben des sprudelnden Getränks spendeten auch ÖVP-Bundesrätin Doris Berger-Grabner und SPÖ-Gemeinderat Michael Fertl , die mit vielen anderen für Abbau der Pyramide und Aufbau der Menschlichkeit sorgten.

