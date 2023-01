Junger Standort noch im Wachsen

Werbung

„Im Team bin ich sehr gut aufgenommen worden, und ich darf in einer wunderschönen Gegend arbeiten!“ Christine Neudert, eine Bayerin, die nach ihrem Studium an der Uni München promoviert wurde und seit 2006 im Pharmakonzern MSD arbeitet, ist seit Herbst neue Chefin des Werks in Krems (Gewerbepark).

Nach verschiedenen Positionen im Unternehmen, teilweise auch mit globaler Ausrichtung, landete sie in der Wachau, wo Impfstoffe für Tiere – vor allem Nutztiere – erzeugt werden. „Ganz neu ist mir der Standort nicht, weil ich in einer anderen Funktion auch bereits für Krems tätig war“, erklärt die alleinstehende Managerin, die die Verbindung in ihre alte Heimat (und zu ihren dortigen Patenkindern) nicht ganz kappen will, aber bereits in Krems wohnhaft ist.

Aktuell sind am Standort in der Brennaustraße 240 Mitarbeiter aus 18 Nationen tätig. Der jüngste ist 19, der älteste 63 Jahre alt. Der Frauenanteil beträgt 47 Prozent. Das Unternehmen zeichnet sich durch einen hohen Anteil von Jobs mit hoher Qualifikation aus.

„Wir sind ein junger Standort, wachsen sehr und haben massiv Leute eingestellt“, erklärt Neudert zu den Herausforderungen am Standort. „Und wir wollen auch weiter einstellen – wenn wir die Mitarbeiter finden.“ Der aktuell schwierigen Situation am Arbeitsmarkt will die taffe Frau unter anderem begegnen, indem sie „vermehrt die Kremser ansprechen“ will.

„Da gibt es einen guten Arbeitgeber, einen globalen Konzern mit spannenden Weiterbildungsmöglichkeiten vor der Haustür!“ Sozialleistungen werden laufend ausgebaut. So ist eine neue Kantine in Bau, und um Raum für eine entspannte Mittagspause zu schaffen, wird ein Gartenprojekt entwickelt.

Der Fachkräftemangel ist nur eine der Herausforderungen, auch im Bereich der Anbindung an die Öffis (Stichwort: Schichtarbeiter) ist eine Sache, die für die engagierte Geschäftsführerin und Werksleiterin einer Lösung bedarf.

