Auszeichnung für neuen Rohrendorfer Obstverarbeitungsmeister

Im März traten an der Fachschule für Wein- und Obstbau Krems (Weinbauschule, WBS) 17 Kandidaten aus NÖ, Kärnten und der Steiermark zur Meisterprüfung für Obstbau- und Obstverarbeitung an.

17 Kandidaten, acht ausgezeichnete Erfolge

Nach zweieinhalb Jahren intensiver Vorbereitung an den landwirtschaftlichen Fachschulen Krems, Pyhra und Gießhübl sowie an der Höheren Bundeslehranstalt (HBLA) Klosterneuburg unter der Führung der Weinbauschule Krems präsentierten die Kandidaten ihre Meisterstücke. Außerdem bewältigten sie Prüfungen in den verschiedenen Fachgebieten erfolgreich. Das Ergebnis waren acht ausgezeichnete und sechs gute Erfolge.

Rohrendorfer als einziger heimischer Kandidat

Als einziger Kandidat aus dem Bezirk Krems absolvierte Christian Krappel von der (eigenen) „CK Edelbrandmanufaktur“ aus Rohrendorf die herausfordernde Ausbildung, um mit ausgezeichnetem Erfolg abzuschließen. Seine Arbeit fand bei der Prüfungskommission besonders guten Anklang. Die öffentliche Präsentation wird es im Rahmen des Weinfrühling Kremstal-Kamptal-Traisental am Weingut Thiery-Weber in Rohrendorf geben.

