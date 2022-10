Langenloiser Packerl für Roma-Kinder

Seit Jahren sorgt der „Club of Roma“ für Unterstützung von Kindern und Familien in Roma-Dörfern in Ostungarn und führt Lebensmittel- und Waren-Hilfslieferungen durch – bereits 30-mal waren die Club-Mitglieder in den vergangenen sechs Jahren vor Ort. Der Club hat ein Gartenprojekt initiiert und leitet Sommercamps für Roma-Kinder.

„Weihnachten ist für uns immer ein besonderes Fest und eine spezielle Herausforderung“, berichtet Obmann Christian Rauscher. 2021 wurden an alle 600 Schul- und Kindergartenkinder der Roma-Dörfer Köröm, Girincs und Kiscescs persönliche Weihnachtsgeschenke verteilt.

2022 soll nun auch die Roma-Nachbargemeinde Sajohidveg in das Projekt aufgenommen werden, somit werden heuer rund 850 Roma-Kinder beschenkt werden. Und dafür braucht der Club trotz vieler Helfer (Pfadfinder, Kindergärten ...) weitere Unterstützung: Einerseits freut man sich über Spenden für die Lebensmittelpakete und den „inzwischen wirklich teuren“ Transport.

Gesucht werden andererseits aber auch Freiwillige, die selbst Weihnachtspakete für Kinder (im Wert von etwa 25 Euro) zusammenstellen und verpacken. Übergeben werden die Packerl am 18. und 19. Dezember vor Ort persönlich an die Roma-Kids, „und das ist in den meisten Fällen das einzige Geschenk, das das Kind das ganze Jahr über bekommt“, so Rauscher.

Wer also „Christmas for Roma Kids“-Weihnachtspakete selbst gestalten will, findet Infos dazu in den sozialen Medien (Facebook und WhatsApp) oder per Mail an clubofroma@gmail.com.

Zwischen 14. und 26. November können die Pakete in den Annahmestellen Koch Schuhe sowie in der Sparkasse Langenlois abgegeben werden.

