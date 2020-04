Nach einem Wohnhausbrand in Schiltern (Gemeinde Langenlois) am Donnerstag, 16. April, ist nun klar: Das Feuer wurde von der 51-jährigen Bewohnerin gelegt, die mit ihrer 74-jährigen Mutter in dem kleinen Haus etwas außerhalb des Orts zusammenlebt. Die Frau hatte einem Rasenmäher Benzin entnommen und mehrere Liter beim Haupteingang verschüttet und entzündet. Anschließend wählte sie den Notruf 144 und begab sich ins Schlafzimmer.

Als die Feuerwehr eintraf, weigerte sich die 51-Jährige, das brennende Haus zu verlassen. Die Florianis konnten sie schließlich trotzdem vor den Flammen retten. Dem Geschehen vorangegangen war ein Streit zwischen der gehbehinderten Mutter und der Tochter. Die 51-Jährige ist geständig und wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert, gegen sie könnte nun ein Verfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet werden. Der NÖN liegen Informationen vor, dass die Frau bereits länger an psychischen Problemen litt.