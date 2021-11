Lauter echte Gobelsburger

„Club der Gobelsburger Gurkenschlankler“ nennt sich eine Männer-Runde, die seit 30 Jahren zusammenkommt, um sich der Geselligkeit zu widmen, gemeinsam Veranstaltungen zu besuchen und zu organisieren (wie jährlich eine Weintaufe) und auch Spenden zu sammeln (beispielsweise beim Maibaum-Aufstellen), die dann meist den Einrichtungen im Ort (Kindergarten, Feuerwehr, Rotes Kreuz) zugutekommen. Auch die Anschaffung eines Defibrillators geht auf das Konto des Clubs.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Der Name Gurkenschlankler ist ein überlieferter Spitzname für die Einwohner von Gobelsburg (die Zeiselberger beispielsweise heißen „Sterzpracker“). 19 Mitglieder gehören dem Club an, naturgemäß alles „echte“ Gobelsburger. Am 1. April 1990 fand die Gründungssitzung statt, aus einer „Faschingslaune heraus“, erzählt der derzeitige Erste (Langzeit-)Präsident Franz Mathes (seine Vorgänger waren Gründungs-Präsident Reinhard Mathes und Franz Parth). Als nicht eingetragener Verein gibt es keinen Obmann, sondern einen Zweiten Präsidenten (Stellvertreter), einen Schatzmeister (Kassier) und einen Sekretär (Schriftführer). Markenzeichen der Gurkenschlankler ist ein Plastikgurkerl.