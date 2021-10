„Die ökosoziale Steuerreform bringt mehrere positive Impulse. Mit CO 2 -Bepreisung und Anreizen zur thermischen Sanierung und Umstieg auf erneuerbare Energien wird ein Beitrag zur Erreichung der Klimaziele gesetzt. Der ländliche Raum, wo viele Menschen nach wie vor auf das Auto angewiesen sind, wird beim regional gestaffelten Klimabonus extra berücksichtigt.“

Josef Edlinger, ÖVP-Abgeordneter zum NÖ Landtag

Diese Reform hat mit Steuergerechtigkeit nichts zu tun – das ist nur eine weitere Umverteilung nach oben. 80 % gehen zu Lasten der Arbeitnehmer und Konsumenten. Die Schieflage wird noch verstärkt, wenn die Senkung der Körperschaftssteuer kommt. Der ökologische Ansatz der Reform ist nur mit der Lupe wahrnehmbar. Eine Steuerbefreiung für Kerosin ist eine Förderung der Umweltschädigung.“

Reinhard Resch, SPÖ-Bezirksvorsitzender

„Mit der Totschlagüberschrift ,Öko‘ werden Steuern eingeführt, die Familien und vor allem Pendler treffen werden. Der versprochene soziale Ausgleich wird von der beginnenden Inflation bei Lebensmitteln, Strom, Gas, Sprit und jetzt bei CO 2 -Emissionen mehr als aufgefressen. Die Fleißigen werden erneut geschröpft. Nicht nur Grün-Utopisten sind von dieser Öko-Enteignung begeistert, auch die ÖVP jubelt, dass sie mit dem grünen ,Mainstream-Gütesiegel‘ den Staatssäckel rasch wieder füllen kann.“

Walter Rosenkranz,FPÖ-Bezirksparteiobmann

„Die ökosoziale Steuerreform ist nach dem Klimaticket der zweite große Erfolg der Bundesregierung diese Woche – eine historische Weichenstellung. Alles, was das Klima schützt, wird günstiger. Klimaschutz wird sich auszahlen. Alles in allem ein großer grüner Erfolg.“

Markus Schwarz, Die Grünen, Bezirkssprecher

Ob Diesel für das Auto oder Heizöl für die Heizung: Mit 1. Juli 2022 müssen Herr und Frau Niederösterreicher für ihren CO 2 -Ausstoß einen Preis bezahlen. Als „größte Entlastung der Geschichte“ und „Megaprojekt“ bezeichnete Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die ökosoziale Steuerreform, auf die sich die türkis-grüne Regierung vergangenes Wochenende geeinigt hat. Die Reform bringe ein „neues Denken“. Umweltfreundliches Verhalten werde günstiger, umweltschädliches teurer. „Weniger Dreck in der Luft, aber mehr Geld im Geldbörsel“, sagt Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Neben Klimaaspekten plant der Bund weitere Entlastungen, die in Summe bis 2025 18 Milliarden Euro betragen werden.

CO2 bekommt ein Preismascherl

Von 30 Euro pro Tonne CO 2 im ersten Jahr bis zu 55 Euro im Jahr 2025 werden als zusätzliche Steuern eingehoben. Umgemünzt auf den Dieselpreis müssen Autofahrer mit einer Teuerung von neun Cent pro Liter im Jahr 2022 rechnen. Bis 2025 wird Diesel um 16 Cent, Heizöl um 17 Cent pro Liter und Erdgas um 13 Cent teurer.

„Klimabonus“ kommt pro Region Je nachdem, wo man wohnt und ob man öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung hat oder auf das Auto angewiesen ist, bekommt man die CO 2 -Einnahmen als regionalisierten Klimabonus zurück. Dieser wird parallel zu den Einnahmen jährlich steigen. Im ersten Jahr wird er zur Gänze ausgezahlt, obwohl die Steuer erst ab 1. Juli fällig ist. Die Einnahmen aus der CO 2 -Bepreisung fließen zurück zur Bevölkerung in Form eines regionalen Klimabonus.

Bis 2025 rechnet man mit rund fünf Milliarden Euro Einnahmen durch die CO 2 -Steuer. Die sollen als regionaler Klimabonus an die Bevölkerung zurückfließen. Es wird 2022 vier Stufen geben: 100 Euro, 133 Euro, 167 Euro und 200 Euro pro Jahr und Person. Für Kinder gibt es die Hälfte des „Regionalen Klimabonus“. Die genaue Berechnung nach Region wird erst gemacht. 100 Euro für Erwachsene und 50 Euro für Kinder wird es in der Großstadt geben.

Zum Beispiel bekommen St. Pöltener, Kremser oder Klosterneuburger einen „Klimabonus“ von 133 Euro (Stufe 2). Landsleute, die in Amstetten, Mistelbach oder Neunkirchen daheim sind, erhalten 167 Euro (Stufe 3). Und Bürgerinnen und Bürger aus Zwettl, Türnitz oder Retz kriegen 200 Euro (Stufe 4).

Lohnsteuer wird gesenkt

Stufenweise soll die Lohnsteuer gesenkt werden: Die 2. Einkommensstufe wird von 35 auf 30 Prozent ab Juli 2022 gesenkt, die 3. Einkommensteuerstufe von 42 auf 40 Prozent ab Juli 2023. Für kleine Einkommen werden die Krankenversicherungsbeiträge gesenkt. Und der Familienbonus wird von 1.500 auf 2.000 Euro pro Kind und Jahr ab 1. Juli 2022 angehoben.

Die gesamten Lohnnebenkosten sollen im Vollausbau der Steuerreform zu einer Entlastung des Faktors Arbeit um 4,7 Milliarden Euro und einer Senkung der Abgabenquote von 47,3 auf 46,2 Prozent führen, sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP).

Körperschaftssteuer runter

Auch Unternehmen profitieren vom türkis-grünen Reformpaket: Mit der Senkung der Körperschaftssteuer von 25 auf 23 Prozent bis 2024 (ein Prozent 2023 und ein Prozent 2024) werden die Unternehmen in Österreich um bis zu 700 Millionen Euro entlastet.

Unberührt: Dieselprivileg und Pendlerpauschale

In der Reform nicht enthalten ist die Abschaffung des Dieselprivilegs und die im Regierungsprogramm geplante Reform der Pendlerpauschale. Das sorgte für Kritik bei Umweltschutz-NGOs.