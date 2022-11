Endlich wieder Leopoldimarkt in Krems-Stein

Nach zweijähriger Corona-Pause findet heuer wieder der traditionelle Leopoldimarkt in Stein statt. Startschuss für das bunte Treiben an der Donaulände und in der Altstadt ist um 8 Uhr. Besucher erwartet wie gewohnt ein vielfältiges Angebot zum Stöbern und Einkaufen und eine reichhaltige Palette an kulinarischen Köstlichkeiten.

Mit dabei ist wie gehabt Harald Schörgmaier mit seinem Geschnetzelten-Laberl, neu sind die Stände der Fleischerei Artner, der Greisslerei Wilma und des Griechen Zorbas am Schürerplatz.

