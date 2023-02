Riesiger Andrang bei Umzügen in Mautern und Paudorf

Bei den Umzügen in den Gemeinden Mautern und Paudorf war die Faschingseuphorie groß: Nicht nur bei den teilnehmenden Gruppen, sondern auch bei den Zuschauern war der Andrang riesig.

"So viele Gruppen wie noch nie!"

„Bei uns nahmen heuer 13 Gruppen am Umzug Teil, so viele waren es noch nie“, freute sich Paudorfs Organisator Richard Schimany, der sich gleichzeitig auch bei den Teilnehmern bedankte. „Beim Ausklang am Sportplatz wurden alle Gruppen nochmals vorgestellt, Bürgermeister Martin Rennhofer dankte allen mit Sekt.“ Erstmals hatte der SV Paudorf gemeinsam mit dem Tennisverein den Umzug und den Ausklang organisiert: „Der Sportplatz war komplett voll!“

Kapelle im "Home Office"

Die Schlümpfe des Pensionistenverbandes, die Hippies des Seniorenbundes, Urli-Oma und Mitzi-Tant, das Dschungelcamp von der lustigen Familiengruppe, der Hühnerstall des SV Paudorf oder ein Rosengarten vom Winzerhof Dockner waren genauso am Start, wie die Trachtenkapelle im „Home Office“, die den Umzug musikalisch begleitet hat.

18 Gruppen, 300 Akteure

In seiner alten Stärke feierte der Faschingsumzug in Mautern sein Comeback: 18 Narrengruppen nahmen am Umzug teil, „wir hatten 300 Teilnehmer und sehr, sehr viele Schaulustige“, so Organisator Martin Hofbauer, der selbst den Zug als Römer mit seiner Glocke einläutete. „Nach der zweijährigen Coronapause waren die Zuschauer begeistert.“

Jury krönte beste Gruppen

Erstmals feierten die Narren ihren Ausklang am Sportplatz Mautern, wo DJ Franky für Stimmung sorgte. Von einer Faschingsjury rund um Bürgermeister Heinrich Brustbauer, Stadtrat Karl Schöller und Pater Clemens Reischl wurden die lustigsten Gruppen prämiert: Den ersten Platz machten Hammer Motors als Super Mario Bros., Zweiter wurde die Bühne Mautern als Bühnengold für das Veranstaltungszentrum, Dritter die Volksschule Mautern als „school außerirdisch“, Vierter die Waldgenossenschaft Baumgarten als Nachhaltige Forstwirtschaft und Fünfter die Feuerwehr Mauternbach als "Ziesel-Gendarmerie".

Ebenfalls am Start waren unter anderem die Feuerwehr Mautern als großes Kasperltheater, die ÖVP als Favianis-Römer oder die Trachtenkapelle als Abrisskapelle sowie zahlreiche kleinere und größere Truppen.

Positiver Blick in die Zukunft

Beide Umzüge blieben ohne Zwischenfälle oder Verletzungen. Die beiden Organisatoren freuen sich schon auf die nächsten: Auch kommendes Jahr wird es Mautern wieder ein Faschingstreiben geben, in Paudorf erst in zwei Jahren, so Richard Schimany: „In unserer Gemeinde findet der Faschingsumzug ein Jahr in Paudorf, ein Jahr in Höbenbach statt. Wir sind also erst in zwei Jahren wieder dran. Die Zusammenarbeit zwischen Sport- und Tennisverein war aber so erfolgreich, dass es unseren Umzug sicher in derselben Form wieder geben wird.“

