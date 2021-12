Spitz hat die höchste Impfquote im Bezirk Krems

Von zehn Kremsern aus der „impfbaren“ Bezirksbevölkerung sind bis jetzt sieben zum zweiten Stich erschienen. Ganz konkret liegt die Impfquote bei 71 Prozent. Die Stadt Krems liegt mit 69,4 Prozent nur geringfügig darunter. Sieht man sich jedoch die einzelnen Gemeinden an, so klaffen die Werte im Bezirk sehr stark auseinander.

Interessant dabei ist, dass „impfwilligere“ und „impfunwilligere“ Regionen zu erkennen sind. So belegen die Wachauer Gemeinden Spitz (78,5), Rossatz-Arnsdorf (77,8), Wei ßen kir chen (77,8), Mautern (75,7) und Dürnstein (75,7) die obersten Plätze. „Anzunehmen ist, dass ein in der Wachau bereits im Frühjahr 2020 entstandener Cluster, der viele Familien betroffen hat, mit ausschlaggebend war“, meint dazu Bezirkshauptmann Günter Stöger. Die Betroffenheit zu einer Zeit, in der es noch keine Impfmöglichkeiten gab, und die anschließende wissenschaftliche Begleitung hätten wohl dazu beigetragen, dass die Bevölkerung dem Thema Impfen sehr offen gegenübersteht.

Ähnlich sieht dies auch Andreas Nunzer, ÖVP-Bürgermeister der top geimpften Gemeinde Spitz. „Wir Wachauer Bürgermeister haben die Impfkampagne gemeinsam forciert. Auch der Fakt, dass wir im Wesentlichen Tourismusgemeinden sind, hat zu den hohen Impfquoten beigetragen.“

Nord-Gemeinden haben niedrigste Impfquote

Die „Impfmuffel“ des Bezirkes sind dahingegen vor allem in den nördlichen Gemeinden des Bezirkes vertreten. Am letzten Platz rangiert etwa die Gemeinde Jaidhof mit nur rund 53,7 Prozent an Geimpften. Bürgermeister Franz Aschauer (ÖVP) gibt sich auf Anfrage der NÖN etwas resigniert. „Ich persönlich habe es schon aufgegeben, mit den Gemeindebürgern zu diskutieren“, so Aschauer. Er wolle damit „nicht die Teilung der Bevölkerung vorantreiben“. Gemeinsam mit der Gemeinde Gföhl habe Jaidhof sich für die Test- und Impfstraße beworben, auch habe man versucht, den Impfbus nach Jaidhof zu bekommen. Aschauer selbst ist nach eigenen Angaben in Gföhl zur Impfung gegangen. Hinsichtlich der Qualität der Impf-Infrastruktur im tief ländlichen Raum sagt er knapp: „Das war schon immer so, dass die nördlichen Gemeinden bei vielen Möglichkeiten vergessen werden.“

Auch Gerhard Wandl, ÖVP-Bürgermeister von Rastenfeld – mit etwa 59 Prozent Impfquote am vorletzten Platz – zeigt sich ratlos: „Ich habe mitbekommen, dass viele Rastenfelder Vorbehalte gegen den mRNA-Impfstoff haben, unter anderem wegen der Notzulassung. Viele warten lieber auf den Totimpfstoff.“ Über die Impfmöglichkeiten in seinem Bereich könne er sich nicht beschweren, sagt Wandl. „Immerhin hatten wir den Impfbus schon dreimal hier.“

Niedrige Impfquoten gibt es jedoch auch in den nördlich gelegenen Gemeinden St. Leonhard am Hornerwald (61,5) und Krumau am Kamp (64,8) sowie im westlichen Weinzierl am Walde (64,2). „Die Impfpflicht war längst fällig“, meint der Vertreter der Allgemeinmediziner im Bezirk Krems, Peter Tschiesche, angesichts dieser Zahlen. Die erste Impfung holen sich derzeit nur wenige. „Das wird hoffentlich noch deutlich mehr werden.“

Tschiesche ortet zumeist „Drittstiche“, die er auch für sehr wichtig hält: „Die wenigen Impfdurchbrüche, die ich erlebte, waren alle am Ende der Zeit zwischen der zweiten und der dritten Impfung.“ Das bedeute, die Wirkung der Impfung sei gut, die Dauer des Schutzes jedoch eher enttäuschend.