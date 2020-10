Auf der Bezirkshauptmannschaft Krems, wo man im Sommer bereits einen Tag mit keinem einzigen neuen Corona-Fall hatte, ist im Zusammenhang mit der Pandemie wieder mehr zu tun.

„Meistens gibt es rund zehn neue Fälle pro Tag“, erzählt Bezirkshauptfrau Elfriede Mayrhofer. An einem Tag Ende September habe man 14 gezählt. Zwölf Leute sind mit dem Nachverfolgen der Kontakte infizierter Personen, dem sogenannten „Contact Tracing“, beschäftigt. Seit Kurzem unterstützt auch das Bundesheer dabei.

„Wir müssen ja den normalen Betrieb auch aufrecht erhalten“, betont Mayrhofer, dass man nicht beliebig Mitarbeiter aus anderen Abteilungen dafür abziehen könne.

Rückverfolgung von Kontakten zeitintensiv

Im vierten Stock des Amtsgebäudes zwischen Ringstraße und Drinkweldergasse wird emsig telefoniert, wie sich die NÖN bei einem Besuch überzeugen konnte. Die Tätigkeit ist sehr zeitintensiv. Personen, die von den Mitarbeitern angerufen und über ihre potenzielle Gefährdung informiert werden, haben naturgemäß immer auch zahlreiche Fragen, die geduldig beantwortet werden.

Mayrhofer: „Wir müssen aber natürlich auch immer einen Fragebogen abarbeiten, um mögliche Quellen zu erforschen. Mit wem hatte der oder die Betreffende Kontakt? Welche Verkehrsmittel hat er verwendet? Wo hat er sich aufgehalten?“ Genaue Arbeit sei in diesem Bereich ganz besonders wichtig.

Im Haus hat es sich laut der Bezirkshauptfrau hingegen gut eingespielt, dass man für Vorsprachen in den verschiedenen Abteilungen Termine braucht und nicht einfach auf gut Glück in die BH kommen kann.

BRG-Klasse und acht Lehrer in Quarantäne

Eltern von Schülern am BRG Ringstraße sind in Sorge, seit sich herausgestellt hat, dass dort Ende der vorvergangenen Woche eine Unterstufenschülerin infiziert war. Die Klasse wurde sofort in Quarantäne geschickt, acht Lehrpersonen folgten (erst) vier Tage später.

Weil das Mädchen außerdem einen großen Bruder in der Oberstufe des Ringstraßen-Gymnasiums hat, liegen auch bei einigen Eltern, deren Kinder nicht in die „Quarantäne-Klasse“ gehen, die Nerven blank.

Kritik gibt es auch am Umstand, dass die Reaktionszeit in Bezug auf den Schutz der Lehrer (und damit auch weiterer Schüler) zu lange gedauert hat. Zwischenzeitlich gab es einen Corona-Verdacht in einer weiteren Klasse. Eine Auskunft dazu ist der Direktion untersagt.

corona-ampel.gv.at/NÖN-Grafik: Bischof Grafik der aktuellen Ampelsituation in Niederösterreich. Baden bleibt gelb.

Bei der „Neu-Justierung“ der Corona-Ampel am Freitag, 2. Oktober, gab es in der Stadt Krems Aufregung. Laut Nachrichtendiensten war man im Magistratsbereich „knapp an Rot vorbeigeschrammt“.

Bürgermeister Reinhard Resch konnte diese Behauptung nicht nachvollziehen, da die Zahlen in die richtige Richtung gingen. Resch: „Ein Anstieg der Fälle bis auf 37 brachte uns von ,Gelb‘ auf ,Orange‘. Zum Entscheidungszeitpunkt vorige Woche waren nur mehr 29 Tests positiv. Also rückläufige Zahlen!“

Der Stadtchef hofft, „dass es eher rasch wieder zu ,Gelb‘ kommt“. Auch die Maßnahmen würden verstärkt und regelmäßig kontrolliert, insbesondere die Einhaltung der Sperrstunden in der Nachtgastronomie.