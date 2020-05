Die Verordnung, eineinhalb Meter Abstand zu anderen Personen zu halten, erfreut jedes Hausarzt-Herz ungemein.

Montag, acht Uhr: Meine Patienten sind im 15-Minuten-Takt terminisiert. Aber manche kommen zu früh oder zu spät – oder sie erscheinen ohne Termin (derzeit ganz schlecht!).

Fazit: Plötzlich befinden sich fünf bis acht Patienten im Wartezimmer, in dem sich laut Verordnung idealerweise nur vier Personen aufhalten sollten.

Frau X. kommt herein. Halsschmerzen. Maskenpflicht! Tja, die muss jetzt runter, und den Sicherheitsabstand kann ich bei der Begutachtung des Rachens leider auch unmöglich einhalten. Herr Y. kommt zur Zeckenimpfung und erinnert mich an den Sicherheitsabstand – mit einem trotz Maske ersichtlichen Grinsen. Ich biete ihm an, die Impfung in Form einer Wurftechnik „aus sicherer Entfernung“ durchzuführen.

Fazit: Ich hatte keinen Patienten, den ich aus eineinhalb Metern Entfernung behandeln konnte – weil behandeln eben „Hand am Patienten anlegen“ bedeutet.

Dr. Alexandra Holzmann-Masin ist Allgemeinmedizinerin in Gföhl.