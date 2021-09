Erfreulich stark im Sinken ist die Zahl der Corona-Infizierten in Stadt und Bezirk. Ein Cluster mit acht Betroffenen wurde vom Büro der zuständigen Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) allerdings zu Wochenbeginn an der Danube Private University (DPU) in Krems-Stein gemeldet. Direktor Robert Wagner will darauf reagieren.

Die DPU hat eine rekordverdächtige Durchimpfungsrate von 87,3 %. „Nur einige wenige Mitarbeiter haben eine Impfung mit entsprechender Begründung, etwa einer extremen Häufung von Thrombosen in der Familie, abgelehnt“, berichtet Wagner im NÖN-Telefonat. Die acht Infektionen, die bekannt wurden, betreffen aber auch geimpfte Personen und wurden im Zuge der regelmäßigen Tests der Nicht-Geimpften entdeckt. Wagner: „Die Betroffenen wussten aber zum Großteil gar nicht, dass sie infiziert sind. Sie sind nicht erkrankt.“ Lediglich bei einem der acht tauchte Übelkeit als Symptom auf.

Antikörper-Screening und Tests für Geimpfte?

Als Konsequenz aus den Vorfällen überlegt Wagner nun, die zweimaligen Antigen-Tests im Betrieb auf alle (also auch die Geimpften) auszuweiten. Zudem soll der Impfbus noch zumindest ein weiteres Mal bei der „Zahn-Uni“ Station machen. Zusätzlich wird überlegt, im Oktober eine Antikörper-Bestimmung bei allen Bediensteten und Studierenden zu machen. „Dann kann aufgrund des Ergebnisses jeder einzelne entscheiden, ob schon ein dritter Stich notwendig ist oder ob von den ersten beiden Impfungen noch ausreichend Abwehrkräfte vorhanden sind.“

Die Gelegenheit für kostenlose Antigen-Tests wurde in der Region übrigens erneut reduziert. Der sinkenden Nachfrage entsprechend wird in Mautern ab sofort nun nur mehr an Dienstagen (16.30 – 18.30 Uhr) getestet. Der Donnerstag-Termin entfällt. Die einzige Teststraße, die sonntags geöffnet war, jene im Poldi Fitzka (NÖ Landesgalerie), hat ihren Betrieb mit 26. September eingestellt.