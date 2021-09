Lob und Tadel gibt es seitens der Arbeiterkammer NÖ für die Dienstgeber in der Region Krems. Während der stellvertretende Präsident der AKNÖ, Peter Stattmann, und die Kremser Bezirksstellenleiterin Doris Schartner attestierten, dass die Kurzarbeitsabrechnungen zum großen Teil korrekt erfolgt seien (und es hier kaum Beschwerden gebe), gab es auch Kritik.

„Die Gastronomie ist und bleibt das Sorgenkind“, meint Schartner. „Es gibt Wirte, die massiv bereuen, beim Lockdown Mitarbeiter auf die Straße gesetzt zu haben, statt sie in Kurzarbeit zu schicken.“ Jetzt seien Mitarbeiter in diesem Sektor, der ja unverschuldet in eine extreme Situation gekommen ist, dringend gesucht. Stattmann kann den Arbeitskräftemangel in diesem Bereich erklären: „Viele haben sich zwischenzeitlich anders orientiert und stehen nicht mehr zur Verfügung.“

Generell ist die Situation derzeit äußerst volatil. „Der Arbeitsmarkt ist so stark in Bewegung wie schon lange nicht“, meint Schartner. „Viele wechseln, weil viele Unternehmer suchen und sich manche Fachkräfte sozusagen das beste Angebot aussuchen können.“ Was leider ebenfalls auffalle: „In vielen Bereichen fehlt die Bereitschaft, Lehrlinge auszubilden.“

6.101 Mitglieder suchten in den ersten sechs Monaten Hilfe bei der AK in Krems, was in 1.994 konkrete Beratungen mündete. In arbeits- und sozialrechtlichen Belangen konnte man für die Mitglieder 846.853 Euro erkämpfen.

In einem Fall habe man beispielsweise für eine im Handel geringfügig Beschäftigte für ausständige Sonderzahlungen und Urlaub eine Nachzahlung von 470 Euro (mehr als deren monatlicher Verdienst!) erreicht.