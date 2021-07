"Die aktuelle Entwicklung der Pandemie veranlasst Grafenegg dazu, in enger Abstimmung mit der Landessanitätsdirektion NÖ die nächste Stufe des Präventionskonzepts in Kraft treten zu lassen und damit die FFP2-Maskenpflicht bei Konzerten in allen Indoor-Räumen wieder einzuführen", wurde am Mittwoch in einer Aussendung mitgeteilt.

Davon betroffen seien in erster Linie die Matineen, Preludes und Late Night Sessions in der Reitschule sowie im Auditorium. "Besucher sind jedoch angehalten, auch zu den draußen am Wolkenturm oder im Schlosshof geplanten Konzerten die FFP2-Maske mitzuführen, da bei Schlechtwetter kurzfristig ein Wechsel ins Auditorium bzw. in die Reitschule notwendig sein kann", wurde mitgeteilt. Zuletzt mussten Konzerte der Grafenegg Academy aufgrund der Corona-Infektion einer Musikerin abgesagt werden.