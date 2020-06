Infizierter Partygast in NÖ: 75 Personen in Quarantäne .

Weil eine Person nach dem Besuch zweier Feiern in den Bezirken Krems und Zwettl positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, sind nun 41 weitere Gäste in Quarantäne. Auch 31 Kursteilnehmer und drei Lehrer der LFS Edelhof (Bezirk Zwettl) seien in Isolation, bestätigte Anton Heinzl, Sprecher von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) einen Bericht.