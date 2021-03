Noch am Montag kündigte Magistratsdirektor Karl Hallbauer an, dass er mit einer Inbetriebnahme der Impfstraßen in den Österreichhallen am 3. April fix rechne. Zwei Tage später schaut die Welt schon wieder anders aus. Der Startschuss muss nach hinten verlegt werden, nachdem Notruf Niederösterreich die Stadt informiert hatte, dass kein Impfstoff zur Verfügung steht. Impfdosen wurden nun frühestens für Mitte April in Aussicht gestellt.