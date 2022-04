Krems: Hohe Infektionszahlen sorgen für Engpässe

Werbung

595 Kremser waren am Dienstag, 5. April, mit einem positiven Corona-Test in häuslicher Quarantäne. Im Bezirk Krems-Land waren am Höhepunkt der aktuellen Welle gar knapp 3.000 Personen abgesondert. Nicht wenige der Erkrankten sind in Unternehmen, die in Krems und seiner Umgebung ansässig sind, tätig. Das führt immer wieder zu extremen Personalengpässen und sogar Schließungen.

Dass nicht einmal größere Betriebe davor gefeit sind, zeigte sich zuletzt am Beispiel des Restaurants Wellenspiel. Fünf Tage lang musste Gastronom Otto Raimitz sein Lokal am Steiner Welterbeplatz geschlossen halten, weil sich insgesamt 35 seiner auf mehreren Betrieben verteilten Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hatten. Inzwischen läuft das Geschäft wieder normal. „Ich sehe auch wieder ein bisschen mehr Licht am Horizont, weil die Zahlen schön langsam zurückgehen“, sagt Raimitz, der dennoch von einer schwierigen Lage für alle Unternehmer spricht. Ein Lied davon singen kann auch Ein-Mann-Gastronom Max Flaschberger, der zuletzt sogar eine ganze Woche lang seinen Würstelstand in der Stiebargasse dicht machen musste. Er ist in der Zwischenzeit genesen und hat Kontakt mit seinem Steuerberater aufgenommen, um eine finanzielle Entschädigung zu erwirken.

Krankenhaus: „Sehr angespannte Situation“

Einen „erhöhten Personalausfall“ verzeichnet auch das Universitätsklinikum Krems, weswegen es „zu einer Reduktion geplanter Eingriffe“ komme. Sie sollen zu späteren Zeitpunkten nachgeholt werden. Die Akutversorgung könne jedoch trotz der „sehr angespannten Personalsituation gewährleistet werden.“

Wirtschaftskammer-Obmann Thomas Hagmann appelliert ob der schwierigen Situation für die Unternehmen an das Verständnis der Bevölkerung: „Wir alle wissen, was los ist.“ Er selbst beobachtet die Personalengpässe auch bei Handwerksbetrieben und Dienstleistern, „die nicht auf Vorrat produzieren können. Die trifft es momentan am schlimmsten.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.