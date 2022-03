Mehrere Cluster in der Region Krems

Sorgen machen den Behörden und den Verantwortlichen große Einrichtungen aber vor allem aktuelle Cluster-Bildungen. So war es in der Region gleich in zwei Fällen dazu gekommen: in der Justizanstalt Stein sowie auch im Langenloiser Pflegezentrum.

Wie die NÖN in Erfahrung bringen konnte, verzeichnete man in der Strafvollzugsanstalt Stein (inklusive deren Außenstellen) zu Beginn dieser Woche konkret 72 Fälle. Im Pflegezentrum Langenlois konnten auch die unverändert äußerst strengen Vorsorge-Maßnahmen, sowohl in den Reihen des Personals als auch aufseiten der Besucher, nicht verhindern, dass 24 Infektionen auftraten.

