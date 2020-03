Die Corona-Pandemie hat nun auch Österreichs wohl größtes Mountainbike-Spektakel erwischt. Die KTM Kamptal Trophy, vormals bekannt unter dem Namen Kamptal Klassik Trophy, ist abgesagt worden. Die Rennen am Zöbinger Heiligenstein wären unter Beteiligung rot-weiß-roter Spitzenfahrer und der internationalen Elite am 28. und 29. März in der Katastralgemeinde von Langenlois über die Bühne gegangen.

"Haben Verantwortung gegenüber Bevölkerung"

„Wir bedauern es sehr für alle Hobbyfahrer, Nachwuchstalente, Elitefahrer und für unsere Vereinsmitglieder, die jedes Jahr mit großem Einsatz bei der Veranstaltung im Vorfeld und bei den Rennen mithelfen. Aber bei der bestehenden Krise haben wir auch eine Verantwortung gegenüber allen Fahrern und Helfern und der Bevölkerung im Umkreis, und können daher die Rennen nicht durchführen", teilt Organisationsleiter Günther Kanzler in einem offiziellen Statement mit.

Startgeld wird zurück überwiesen

Eine Verschiebung des Mountainbike-Klassikers auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr ist wegen der landwirtschaftlichen Nützung des Heiligensteins nicht möglich. Das Wahrzeichen von Zöbing ist einer der bekanntesten Rieslingberge der Welt. "All jene, die bereits angemeldet sind, bekommen das Startgeld zurück überwiesen", versichert Kanzler, der auf ein Wiedersehen bei der nächsten KTM Kamptal Trophy am 20. und 21. März 2021 hofft.