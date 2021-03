Zwei kuriose Erfahrungen mit den PCR-Tests machte in den vergangenen Tagen eine Familie aus Rehberg. Deren negativer Höhepunkt: Petra Misek lebte zehn Tage lang in dem Glauben, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Die 43-Jährige wurde am 13. März positiv getestet, ehe ihr das Gesundheitsamt am 23. März mitteilt habe, dass sie nie positiv gewesen sei. „Mir ist gesagt worden, die Auswertung im Labor hat so lange gedauert, und das hängt mit dem Ct-Wert zusammen“, erzählt Misek.

Der Ct-Wert ist ein Maß für die Viruskonzentration im Probenmaterial. Misek hätte auch mit einem von Anfang an negativen Testergebnis die Quarantäne geblüht, weil im Haushalt weitere Personen infiziert waren. Erschüttert ist sie trotzdem: „Es geht da ja nicht um irgendetwas, sondern um ein gefährliches Virus.“

Petra Misek berichtet von Problemen mit in Krems absolvierten PCR-Tests. Aschauer, Aschauer

Von einem noch größeren Tohuwabohu mit den PCR-Tests berichtet Misek im Fall ihrer Tochter Klara. Die Elfjährige ließ sich am 8. März mit ihrer Familie in der Strandbadstraße in Krems testen, nachdem die Freundin von Miseks Sohn ein positives PCR-Testergebnis erhalten hatte. Weil die Online-Ergebnisabfrage mittels QR-Code nicht funktionierte, musste sich die Tochter erneut testen lassen.

Mädchen hat Erkrankung gut überstanden

Tags darauf fiel das Ergebnis positiv aus. Doch dabei blieb es nicht. „Das Gesundheitsamt meinte, dass hier irgendwas nicht stimme, weil Klara jetzt positiv ist und der Test vom Tag davor negativ gewesen sei. Also musste sie noch einmal testen gehen“, schildert Misek. Das passierte dann auch. Zur Überraschung der ganzen Familie: Klara war am 10. März wieder negativ.

„Ich fragte mich, wie das sein kann und rief beim Gesundheitsamt an. Ich bestand darauf, meine Tochter ein viertes Mal testen zu lassen.“ Miseks Vorahnung, dass wieder etwas schief gegangen sein könnte, bestätigte sich. Tochter Klaras Test am 11. März fiel positiv aus.

Die Elfjährige befindet sich mittlerweile nicht mehr in Quarantäne und hat die Erkrankung gut überstanden. Das Gesundheitsamt der Stadt Krems erteilte der NÖN mit Verweis auf den Datenschutz keinerlei Auskunft zu dem Fall.