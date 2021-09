Die Gemeinde Weißenkirchen hat ihre Teststraße in der Wachauhalle mit dieser Woche zugesperrt – laut Bürgermeister Christian Gepp ner bis auf Widerruf. Zuletzt hätten das Angebot großteils Touristen wahrgenommen, rund 50 Personen seien pro Tag getestet worden. Die NÖN hat den Überblick, wie es um die anderen Teststraßen im Bezirk bestellt ist.

Weißenkirchen nachfolgen wird am 15. September die Teststraße im Kremser Ferdinand-Dinstl-Saal, die von der Kremser Bank betrieben wird. Heute und nächste Woche, Mittwoch, kann hier noch zwischen 12 und 18 Uhr ein 3G-Nachweis eingeholt werden. Noch ungewiss ist die Zukunft einer weiteren privat betriebenen Teststation in Krems. Harald Schindlegger, der in seinem Restaurant „Poldi Fitzka“ jeden Sonntag zwischen 8.30 und 11.30 Uhr Testwillige empfängt, will sein Angebot zumindest noch bis Ende September aufrecht erhalten. Ob darüber hinaus sei eine Frage der Finanzierung.

Kremser Teststraße übersiedelt kurzfristig

Die städtische Teststraße in den Österreichhallen bleibt vorerst weiter an Montagen und Freitagen (jeweils 13 bis 19 Uhr) geöffnet, übersiedelt aber in der Zeit von 20. September bis 14. Oktober wegen des Donaufestivals in die Sporthalle. Eine Entscheidung über die Zukunft des Angebots werde nicht alleine von der Stadt gefällt, sondern in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, betont Magistratsdirektor Karl Hallbauer. Krems betreibt seine Teststraße gemeinsam mit Stratzing, Droß, Senftenberg, Gedersdorf und Rohrendorf, die auch bei der Stellung des Personals unterstützen. Die Nachfrage nach den Tests sei derzeit „nicht gerade hoch“.

In Langenlois werden künftig nur noch zwei Testtage angeboten. Der 8. September ist der vorerst letzte Mittwoch-Termin. Laut Rotkreuz-Verantwortlichem Hans Ebner bleiben die Öffnungszeiten am Montag Vormittag (8 bis 11 Uhr) und Freitag Nachmittag (16 bis 20 Uhr) gleich, jedenfalls bis Ende Oktober. Seit Betrieb der Teststraße am 1. Februar seien in der Weinstadt knapp 65.000 Leute getestet worden.

Zumindest bis Ende September aufrecht bleibt das Testangebot in Gföhl (Dienstag, 16 bis 18 Uhr). Danach müsse evaluiert werden, gibt Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger bekannt: „Aufgrund der steigenden Infektionszahlen und der stagnierenden Impfbereitschaft würde ich die Gratis-Tests weiterhin bis in den Herbst hinein sicherstellen, um die Kindergarten- und Schulkinder zu schützen und ein Zusperren zu verhindern.“ Mautern bleibt laut Bezirkskoordinator Heinrich Becker vorerst bei den aktuellen Testzeiten, dienstags und donnerstags, 16.30 bis 18.30 Uhr.