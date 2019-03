Ja, er kenne die Strecke, sei ortskundig und ja, er habe die Stopptafel bewusst ignoriert, gab der 16-jährige Lehrling aus dem Raum Krems vor Gericht zu. „Ich hatte es ein bisschen eilig und bin einfach durchgezogen“, bekannte der Teenager und beteuerte: „Es tut mir leid. Ich habe nicht nachgedacht.“

„Es tut mir leid. Ich habe nicht nachgedacht.“Unfalllenker (16)

„Die Missachtung der Stopptafel war folgenschwer, wie man an Ihnen sieht“, kommentierte der Richter mit einem Blick auf die Krücken des 16-Jährigen. Der Teenager war mit dem Moped am 15. Dezember vergangenen Jahres in Stein über eine Stopptafel gefahren und in ein Auto gekracht.

Während der Autofahrer mit Kopfschmerzen und einem Blechschaden noch glimpflich davongekommen ist, erlitten der schuldtragende Mopedlenker und der Freund am Sozius, der in hohem Bogen über das Autodach geflogen ist, schwere Verletzungen (unter anderem Brüche und Prellungen am ganzen Körper).

Für den bislang unbescholtenen Lehrling setzte es wegen fahrlässiger Körperverletzung zwei Monate auf Bewährung.