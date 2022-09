Als Krems plötzlich im Fokus der heimischen Fußballwelt stand

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Allein das Erreichen des Endspiels gegen den glorreichen FC Tirol mit dem legendären Cheftrainer Ernst Happel war schon eine Riesenüberraschung. Immerhin standen in den Reihen der Innsbrucker Fußballgrößen wie Bruno Pezzey oder der Deutsche Hansi Müller. Das Cupfinale wurde damals noch mittels Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Die erste Auseinandersetzung fand vor sage und schreibe 9.000 Zuschauern im Kremser Stadion statt, das später den Namen des langjährigen Mäzens Sepp Doll bekam.

Schon in der ersten Auseinandersetzung erlebte der Favorit – in Anlehnung der KSC Klubfarben – sein schwarz-weißes Wunder, als Ronald Otto nach Zuspiel von Thomas Janeschitz das 1:0 für das Heimteam erzielte. Janeschitz, später Assistent von ÖFB-Teamchef Marcel Koller, heute Trainer des Zweitdivisionärs FC Dornbirn, sorgte in Minute 70 für den umjubelten 2:0-Endstand. Nach dem Schlusspfiff stürmten die Fans das Spielfeld und drehten mit den Spielern auf den Schultern eine Ehrenrunde. Die NÖN titelte damals: „Ein rauschendes Ballfest des KSC gegen den FC Tirol“.

Wolfs Treffer schickte Tiroler ins „Tal der Tränen“

Dennoch war man sich im Lager der Wachauer bewusst, dass es eines zusätzlichen Fußballwunders im Tivoli-Stadion bedarf, um die Riesensensation perfekt zu machen. Zu allem Überdruss musste Erwin Höld, damals eine Zentralfigur bei den Wachauern, in der Retourbegegnung verletzungsbedingt passen. Er hatte sich am Vortag beim Abschlusstraining einen Kapselriss im rechten Knöchel zugezogen.

Am 1. Juni 1988 wurde das Rückspiel in Innsbruck durch Schiri Helmut Kohl angepfiffen. Eine große Anzahl an KSC-Fans hatte die Mannschaft zum „Spiel des Jahrhunderts“ nach Tirol begleitet.

In der ominösen 13. Minute fiel die Vorentscheidung zugunsten der Weber-Elf: Mittelfeldregisseur Johann „Schmucki“ Drabek hatte Erwin Wolf freigespielt, der zum 0:1 einschoss. Der FC Tirol hätte danach schon vier Treffer zum Cupsieg benötigt, denn damals galt noch die Auswärtstorregel.

In der Folge belagerten die Gastgeber das Kremser Gehäuse, aber die Abwehr rund um Franz „Burli“ Miesbauer, Slobodan „Bani“ Batricević und Supergoalie Gottfried „Dino“ Angerer hielt fantastisch dagegen. Nach dem Seitenwechsel gelang Robert Watzinger der Anschlusstreffer, Andreas Spielmann sorgte in Minute 80 sogar für das 2:1, das 3:1 durch Peter Pacult in der Schlussminute reichte aber nicht mehr.

Erneut wurde das Spielfeld von den KSC-Fans geflutet. Bei der Rückfahrt legte das Team einen Stopp auf der Autobahn-Raststation „Mondsee“ ein, wo der KSC-Anhang seine Helden erneut hoch leben ließ.

Im Europacup ging es nach Jena (DDR), wo es eine – nicht dem Spielverlauf entsprechende – 0:5-Schlappe setzte. Das Rückspiel im renovierten und damals EC-tauglichen Stadion, gewannen Höld & Co mit 1:0. Ein kleiner Trost …

