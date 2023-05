Münzsammler wurde verfolgt: Wertvolle Exemplare sind weg

Wie erst jetzt bekannt wurde, war der 70-jährige Pensionist in Weißenkirchen das Opfer vermutlich professioneller Täter geworden.

Münzbörse lockte auch Gauner an

Jedes Jahr treffen sich Numismatiker aus dem ganzen Bundesland bei der Wachauer Münzbörse im Gasthaus „Goldenes Schiff“ in Spitz. Heuer fand die 20. Auflage der Veranstaltung statt, die in Sammlerkreisen wieder auf reges Interesse stieß. Neben Angeboten für Münzensammler gab es dort auch interessante Stücke von Geldscheinen, historischen Wertpapieren, Ansichtskarten, Notgeld, antikem Schmuck, Orden und historischen Stichen.

Pkw professionell aufgesperrt

Der 70-Jährige aus dem Bezirk Amstetten fuhr im Anschluss an seinen Besuch in Spitz am 29. April mit seiner Gattin nach Weißenkirchen, um dort in einem Restaurant einzukehren. Die kurze Zeit, die sich das Ehepaar im Gasthaus aufhielt - der Zeitraum lässt sich auf etwa 13.45 bis 14.30 Uhr eingrenzen - nützten vermutlich zwei unbekannte Täter, um zuzuschlagen. Sie öffneten die Tür des Pkws in professioneller Manier und schnappten sich die Münzsammlung des Mannes, die sich in einem Koffer hinter dem Fahrersitz befand.

Opfer wurde vermutlich verfolgt

„Die Täter müssen den Mann bei der Börse beobachtet und später von Spitz nach Weißenkirchen verfolgt haben“, vermutet ein Kriminalist . Denn sie dürften gewusst haben, dass sich in dem Trolley einige besonders wertvolle Stücke befanden. Unter anderem vermisst der Besitzer nun eine Papst-Innozenz-Münze aus 1670 und ein weiteres extrem seltenes Exemplar eines Geldstücks, das 1855 in Dresden geprägt wurde.

Hoffen auf Insider-Informationen

Eine genaue Schadenssumme wird seitens der Ermittler nicht bekanntgegeben, doch dürfte es sich um mehrere 10.000 Euro handelt. Einzige Hoffnung der Polizei: Die Numismatiker kennen einander und wissen vor allem um besondere Stücke, wie sie dem Amstettner entwendet wurden, Bescheid. Es besteht die Möglichkeit, dass das besondere Diebesgut bei einer ähnlichen Veranstaltung wie der in Spitz wieder auftaucht oder im Internet angeboten wird.

