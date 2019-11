Initiator der Wachau Bühne, Ewald Stierschneider jun., übergab einen Spendenscheck über 1.500 Euro an „Dancer against Cancer". Die Spenden wurden bei der Wachauer Künstlerwanderung und während der gesamten Kabarettsaison der Wachau Bühne gesammelt und jetzt an Obfrau Yvonne Rueff überreicht.

Yvonne Rueff, Obfrau des Charityveranstaltungsvereins „Dancer against Cancer“, nahm in der Vorwoche dankend den Spendencheck von Ewald Stierschneider jun. entgegen. Unterstützt von der Volksbank NÖ AG und STIERSCHNEIDER’S Weinhotel Wachau & Bühnenwirtshaus konnten bei dem Kick-Off-Event in Form von einer Künstlerwanderung am 8. Oktober (mit Christoph Fälbl, Christina Lugner, Heinz Stiastny und vielen weiteren Promis) und während der Herbstsaison der Wachau Bühne insgesamt 1.500 Euro an Spenden gesammelt werden. „Dancer against Cancer“, ein Projekt der Österreichischen Krebshilfe, konnte bisher bereits über 950.000 Euro an die Österreichische Krebshilfe spenden.

Ewald Stierschneider jun. freut sich sehr, einen karitativen Beitrag leisten zu können: "Es ist uns, der Wachau Bühne & Kulturinitiative Wachau, ein großes Anliegen, dass wir uns auch karitativen Zwecken widmen und das Projekt Dancer against Cancer unter anderem mit der ersten Wachauer Künstlerwanderung unterstützen konnten."

Die heurige Veranstaltungsreihe „Kabarett.Freitag“ neigt sich zwar schon dem Ende zu, allerdings dürfen sich die Besucher noch auf zwei unterhaltsame Kabarettveranstaltungen freuen: