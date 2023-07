Polizei lobte Taxiunternehmer für vorbildliches Verhalten

Der Tunesier, der als selbstständiger Taxiunternehmer in Krems aktiv ist, war im Dienst, als es am Kremser Bahnhofplatz zu dramatischen Szenen kam.

Vor Attacke mit Taxi geflohen

Es war am 13. Juli, etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht, als ein 34-jähriger Rumäne versuchte, beim Taxistandplatz am Bahnhofplatz in ein versperrtes Taxi einzudringen. Dies gelang ihm auch. Er erbeutete aber nur einen Regenschirm. Hichri, der die Szene beobachtet hatte, wollte den Mann zur Rede stellen, da ging dieser auch schon mit dem Schirm auf ihn los.

Täter an Ort und Stelle erwischt

„Ich habe mich gefürchtet, bin in mein Auto gestiegen und ums Eck gefahren“, erinnert sich der Tunesier an die dramatischen Minuten. „Dort habe ich dann die Polizei gerufen.“ Ein Streifenwagen war rasch zur Stelle, und als der Taxler eine kleine Runde über die Ringstraße beendet hatte, ging es dort zur Sache. Die Beamten hatten den mutmaßlichen Autoknacker entdeckt und gestellt.

Aggressor war kaum zu bändigen

Nachdem ihn die Polizisten angesprochen hatten, kam es zu einer Auseinandersetzung, die schließlich in Handgreiflichkeiten mündeten. Ein Polizist, der im Einsatz stand, wurde vom aggressiven Täter zu Boden gestoßen und fiel dabei so unglücklich, dass bei einem die Patellasehne riss und er außerdem eine Absplitterung der Kniescheibe erlitt. Während Verstärkung eintraf und die schließlich sechs Polizisten Mühe hatten, den extrem kräftigen Mann niederzuringen, trat Hichri wieder auf den Plan.

Schwerverletztem Hilfe geleistet

Er leistete dem schwer verletzten Beamten Erste Hilfe, bis das Rote Kreuz eintraf. Dieses brachten das Opfer ins Kremser Krankenhaus, wo es noch in der Nacht operiert werden musste. Neben diesem hatte die Polizei in dieser Nacht wegen des Zwischenfalles noch zwei weitere (zum Glück nur leicht) verletzte Kollegen zu beklagen. Der Aggressor wurde schließlich verhaftet und kann nun in U-Haft über sein Verhalten nachdenken. Unter anderem werden ihm Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwere Körperverletzung vorgeworfen.

„Verhalten nicht selbstverständlich!“

Für Rafik Hichri war sein Einschreiten „ganz selbstverständlich“. Bei einem Termin im Bezirkspolizeikommando hob Bezirkspolizeichef Gerhard Pichler jedoch das vorbildliche Verhalten des Mannes hervor: „Leider ist es nicht mehr selbstverständlich, dass jemand hilft, wenn Polizeibeamte in Not oder verletzt sind.“ Pichler überreichte dem Helfer ein Dankschreiben der Gattin des schwer verletzten Polizisten, der wohl den Rest des Jahres nicht mehr Dienst machen wird können.

Andere Beobachter filmten nur ...

Außerdem, so betonte der Polizei-Chef, hätten auch weitere Personen eingreifen können - doch gleich mehrere Beobachter zogen es vor, ihre Handys zu zücken und die wüsten Szenen zu filmen. Das sei, so Pichler, besonders bedauerlich und die Hilfe des Taxlers umso höher einzuschätzen. Dem Dank für die Hilfe für seine Kollegen schloss sich beim Treffen auf der Polizeiinspektion auch deren Kommandant Robert Weidenauer mit weiteren Kollegen an.