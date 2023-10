Krems ist top: Seit 1972 schon 50.000 Blutspenden

Mehrere Faktoren haben großen Anteil daran, dass die Zahl der Blutspender in der Stadt Krems höher ist als im österreichischen Durchschnitt. Dafür dankte das Rote Kreuz bei einem Treffen im Rathaus den Unterstützern der Aktionen sowie oftmaligen Blutspendern.

Großes Lob für Organisatorin der Aktionen

Gastgeber Stadtchef Reinhard Resch begrüßt mit einem historischen Exkurs über erste (missglückte) Bluttransfusionen, um darauf hinzuweisen, dass in Krems sechs Prozent der Bevölkerung zum „Aderlass“ gehe, während der Österreich-Durchschnitt bei rund vier Prozent liege. Daran habe auch Gudrun Kalchhauser, die die Aktionen seit 25 Jahren ehrenamtlich organisiere, großen Anteil.

Oftmalige Spender mit Ehrungen bedankt

Deren Arbeit würdigte auch Jürgen Unterberger, Leiter der Aktionsplanung der Blutspendezentrale: „Seit 1972 gibt es in Krems Blutspendeaktionen. Bei diesen wurden über 50.000 Blutkonserven gefüllt.“ Krems sei damit ein Vorzeigebeispiel. An Oswald Koller ging Gold mit Lorbeerblatt in Silber für mehr als 100 Spenden, Sebastian Schubert darf sich über Silber für 25 Spenden freuen, Norbert Schiszkat über Gold für 50, und Martin Kalchhauser stellte sich schon 175 Mal in den Dienst der guten Sache und wurde dafür mit einem Rotkreuz-Glaskegel ausgezeichnet.

Pfarrer und Bürgermeister sind mit im Boot

Unterberger dankte bei der Feier auch Stadtchef Reinhard Resch, der sich für die Auszeichnung engagierter Freiwilliger immer Zeit nimmt. Er erhielt ebenso eine Erinnerungsgabe wie Stadtpfarrer Franz Richter, der den Pfarrsaal – dank der herrlichen Deckenfresken auch als „schönster Blutspendesaal Österreichs“ bekannt – immer wieder für Aktionen zur Verfügung stellte. Schließlich ging ein großes Danke an Gudrun Kalchhauser, die seit 25 Jahren die Blutspendeaktionen in Krems koordiniert und selbst mehr als 160 Mal zur Ader gelassen wurde. Ihrem Engagement sei zu verdanken, dass in der Stadt der Anteil der Spender höher als im Rest Österreichs sei und (seit 1972) schon 50.000 Konserven mit dem lebensrettenden Blut gefüllt werden konnten.