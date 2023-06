„Institution“ Walter Deutsch: Gratulationen zum Hunderter

Mit einem musikalisch gestalteten Gottesdienst in der Pfarrkirche, organisiert von Volkskultur NÖ und Wachau-Chor Spitz unter der Leitung von Michael Koch und zelebriert von Prälat Maximilian Fürnsinn, wurde Walter Deutsch zu seinem 100. Geburtstag gewürdigt. Zahlreiche Wegbegleiter und Ehrengäste waren gekommen, um dem Wissenschaftler, Autor, Lehrer und langjährigen Referenten für Volksmusik und Blasmusik im ORF-Landesstudio zu gratulieren.

Dank an Jubilar in den Fürbitten

Der Gottesdienst stand ganz im Zeichen der geistlichen Volkslieder aus NÖ. Elisabeth Deutsch brachte an der Orgel mit Bariton Günter Haumer eine Komposition ihres Vaters mit dem Titel „Dank“ zu Gehör. Der Viergesang der Volkskultur NÖ mit Dorli Draxler, Manuela Göll, Edgar Niemeczek und Norbert Hauer trat auf, die Würdigung und der Dank an Walter Deutsch wurden in die Fürbitten gefasst.

Jahrhundertforscher der Volksmusik

Der Jahrhundertforscher im Fach Volksmusik, geboren 1923 in Bozen, erfreut sich guter Gesundheit. Er hat das NÖ Volksliedarchiv mit Tondokumenten, Aufzeichnungen sowie hunderten Melodieanalysen der Handschriftensammlung mit aufgebaut. Deutsch war auch Mitbegründer des Grafenegger Advents vor mehr als 45 Jahren. Als Lebenswerk kann seine Gesamtausgabe der Österreichischen Volksmusik, Corpus Musicae Popularis Austriace („COMPA“) in 23 Bänden, gewertet werden.