NÖ Tourismusdelegation war zu Besuch im Landhaus Bacher

Das Weltkulturerbe Wachau beeindruckt durch seine Vielfalt. Es ist ein Platz voll historischer Kulturschätze, mit einer atemberaubenden Naturlandschaft und grenzenlosem Genuss auf allen Ebenen. Schon seit jeher übt der Abschnitt entlang der Donau zwischen Melk und Krems eine große Anziehungskraft auf die Menschen aus, Gäste aus aller Welt bewundern die Schönheit der Region. In Mautern kommen Gerichte aus aller Welt auf den Tisch: Mit besten Zutaten und regionalen Besonderheiten.

Denn das Landhaus Bacher zählt zu den führenden Gourmetrestaurants Österreichs. Lisl Wagner-Bacher baute das Gasthaus ihres Vaters einst gemeinsam mit ihrem Mann Klaus Wagner zu den ersten Adressen des Landes auf. Seit mittlerweile 20 Jahren kocht der vielfach ausgezeichnete Schwiegersohn Thomas Dorfer nun im Mauterner Lokal stilvolle Gerichte auf Spitzenniveau.

„Die Weinkultur, Wirtshauskultur und regionale Produktkultur sind die drei Säulen und das Fundament der Kulinarik in Niederösterreich. Für unsere kulinarisch-touristische Zukunft sind das Engagement und der Einfallsreichtum vieler Akteurinnen und Akteure gefragt. Umso größer ist daher die Freude mitanzusehen, wie Vorzeigebetriebe wie das Landhaus Bacher, die schon über Jahrzehnte konstant auf so hohem Niveau ihre Gäste verwöhnen, eine Zugkraft für die gesamte Region entwickeln“, lobte Tourismuslandesrat Jochen Danninger in einer Aussendung am Freitag.

Genau diese Spitzenleistungen seien es, die die Wachau international bekannt gemacht und wesentlich zum Markenimage des Landes Niederösterreich beigetragen haben

Mario Pulker, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Niederösterreich betonte in der Aussendung: „Die Wachau und mit ihr die gesamte Donauregion ist nicht nur eine der gefragtesten Tourismusregionen, sie ist damit auch ein wichtiger Motor für die gesamte Wirtschaft. Nah genug für einen Tagesausflug aus Wien oder den benachbarten Bundesländern, aber auch berühmt genug, um ausländische Gäste in ihren Bann zu ziehen.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzte: „Die ‚weite Land Küche‘ steht für das ‚kulinarische Erlebnis‘ Niederösterreichs, hier im Landhaus Bacher kann man schmecken und erleben, was Niederösterreich ausmacht: Eine unglaubliche Vielfalt und Authentizität, aber auch Gemütlichkeit und Genuss! Die Donau-Region ist für fast ein Viertel aller Nächtigungen in Niederösterreich verantwortlich, die Gäste schätzen vor allem die unverwechselbare Schönheit, aber auch das kulturelle Angebot, die gute Küche und natürlich die vielen edlen Weine.“

Im Jahr 2021 konnten in der Region Donau Niederösterreich bereits wieder fast 1,1 Millionen Nächtigungen verbucht werden. Auch die bisherige Entwicklung im Jahr 2022 zeigt, dass die Gäste ihre wieder gewonnene Reisefreiheit lieben und gern in die Landschaften um die Donau (zurück)kommen: Von Jänner bis Juni wurden in der Donau-Region knapp 596.000 Nächtigungen verzeichnet, das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von über 106% und im Vergleich zum Vorkrisenniveau 2019 „nur“ mehr ein Minus von 21,5%.

Die Wachau im „Herzen“ der Donauregion bestätigt diesen Trend: Sie ist immer einen Besuch wert – nah genug von Wien für einen Tagesausflug oder ein verlängertes Wochenende − und trotzdem weit genug weg, um richtig abzuschalten. Sie ist nicht nur für Gäste aus Niederösterreich und den benachbarten Bundesländern ein starker Magnet, seit Jahresbeginn 2022 wurden 112.096 Nächtigungen oder 61% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres verzeichnet. Kürzere und längere Ausflüge in die Region sind bei Familien, sportaktiven Gästen und Gruppenfahrten ein konstanter „Nächtigungsbringer“.

Die Wachau ist auch weiterhin ein sehr beliebter Anziehungspunkt für Gäste aus dem Ausland: Sie kommen zum Großteil aus Deutschland (plus 182,4% oder 54.286 Nächtigungen von Jänner bis Juni 2022), aber auch aus anderen Staaten (36.829 Nächtigungen oder plus 210% im bisherigen Jahresverlauf 2022).

