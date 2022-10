Neue Wohnungen in Top-Lage entstehen in Krems

„Bründlgraben 47“ ist die Adresse der 112 Eigentümer und Mieter, die Mitte 2025 in die Wohnungen des Projekts „Danube Hills“ – mit unvergleichlichem Ausblick in die Weingärten und auf die Donau – einziehen werden. Mit dem Spatenstich wurde in der Vorwoche der Startschuss gegeben.

Klemens Eicher, Technischer Geschäftsführer von Strauss & Partner, Architekt Thomas Tauber, Strauss-Gruppe-Inhaberin Carolin Strauss und Bundesrätin Doris Berger-Grabner (v. l.) mauerten eine Zeitkapsel in den Bau ein. Foto: Martin Kalchhauser

Schon in den vergangenen Wochen waren im Bründlgraben im wahrsten Sinne des Wortes „Berge versetzt“ und Lösswände gesichert worden. Strauss & Partner errichtet hier vier Baukörper mit Wohnungen, Garagen, Abstellplätzen.

Klima-Zertifikat Bronze für modernes Wohnbauprojekt

Geplant hat der Kremser Architekt Thomas Tauber, mit der Errichtung ist PORR NÖ beauftragt. Rund 40 Millionen werden investiert. Freude herrscht bei den Verantwortlichen, dass das Projekt mit dem Klima-aktiv-Zertifikat in Bronze ausgezeichnet wurde, was das Umweltbewusstsein in den Überlegungen (Fernwärme, Photovoltaik,…) belohnt. Dafür gab es auch Lob von Bundesrätin Doris Berger-Grabner: „Ich freue mich über die Nachhaltigkeit und vor allem auch, dass sich der Bau gut in die Umwelt einfügen wird.“ Sie gab zu bedenken, dass es in Krems rund 12.000 Studierende gebe, für die Wohnraum geschaffen werden müsse.

PORR NÖ-Niederlassungsleiter Dieter Haderer führte aus, das an Ort und Stelle 10.000 m 3 Beton, 1.000 Tonnen Bewährung (Stahl) und 4.000 m 2 Mauerwerk eingebracht werde. Nach dem gemeinsamen Spatenstich mauerten die Verantwortlichen auch eine „Zeitkapsel“ ein, anhand derer später einmal Baubeginn und -zeit nachvollzogen werden können.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.