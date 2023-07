Lenz Moser hat besten Sekt

Der Malteser Brut Sekt Austria 2020 der bekannten Rohrendorfer Weinkellerei wurde in den „Salon Österreich Wein 2023“ aufgenommen und zählt somit zu den besten Sektsorten Österreichs.

„Unsere sorgfältige Arbeit vom Rebschnitt bis hin zur Lese ist belohnt worden!“, zeigt man sich in der Chefetage der Weinkellerei stolz. Mit der Aufnahme in den Salon, dem härtesten Weinwettbewerb Österreichs, zählt der Malteser Brut Sekt Austria 2020 aus dem seit 1969 von Lenz Moser bewirtschafteten Schlossweingut Souveräner Malteser-Ritter-Orden in Mailberg im Weinviertel zu den 25 besten Sekten Österreichs.

Erfolgsgeschichte seit weit über 170 Jahren

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte der Weinkellerei schon 1849. In diesem Jahr wurde die Kellerei den Liegenschaften der Familie von Anton Moser angeschlossen. Ein Meilenstein war 1928, als Lenz Moser erste Versuche mit Weinbau in Hochkultur-Anbau unternahm. Er gilt als „Neuerer der Weinkultur“ und als Begründer der Lenz Moser Hochkultur.

Heute ist Lenz Moser Marktführer in Österreich und wichtiger Exporteur von Qualitätsweinen aus Österreich.