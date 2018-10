Seit der Schließung des Gastronomie-Betriebes „Egger‘s“ Anfang des Jahres steht das Geschäftslokal in der Unteren Landstraße 4 leer. Nachdem Hauseigentümerin Helga Slatner anfangs relativ schnell klar gemacht hatte, sie wolle keinen Gastronomiebetrieb mehr in den rund 200 Quadratmeter großen Räumlichkeiten haben, gab es bald einen Favoriten für die Nachnutzung des Geschäftslokals: die Firma Prokopp.

Christian Prokopp, Geschäftsführer der Lebensmittel- und Drogeriekette. | privat

Die Lebensmittel- und Drogeriekette besitzt in der Spänglergasse bereits eine Filiale, möchte aber ausziehen. „Die Frequenz dort ist zu gering“, sagt Geschäftsführer Christian Prokopp.

Nun wird aus dem fast schon sicher geglaubten neuen Standort in der Innenstadt aber nichts. Laut Slatner ist die Firma Prokopp aus einem Vorvertrag ausgestiegen. „Stimmt nicht“, sagt Christian Prokopp. Es sei lediglich zugesagt worden, dass „das sehr schnell mit positivem Zugang“ geprüft werde. „Je länger jedoch die Prüfung gedauert hat, desto teurer wurde das Projekt. Zuerst wurden wir informiert, dass die Baubehörde auf einem eigenen Fluchtweg besteht. Damit gingen wertvolle Quadratmeter verloren.“

Weitere unerwartete Kosten hätten die Entfernung der alten Lüftung des „Egger’s“ und der Einbau eines Stiegenliftes gebracht. Zudem würde die historische Beschaffenheit der Räume das Einrichten eines Einzelhandelsbetriebes erschweren und verteuern, so Prokopp.

Prokopp sucht weiter in der Innenstadt

Wie lange die Filiale der Firma Prokopp in der Spänglergasse noch bestehen bleibt, ist ungewiss. Die Suche nach einem anderen Standort in der Innenstadt geht weiter. In der Unteren Landstraße 4 könnte es jedenfalls schon bald Neuigkeiten geben.

Helga Slatner würde sich auch nicht mehr gegen einen Gastronomiebetrieb wehren, obschon ihr „der Einzelhandel lieber gewesen wäre“. Interessenten gebe es schon zur Genüge. Einrichten müsste ein Gastronom das Lokal jedenfalls völlig neu, da der vormalige Mieter, die Brauerei Egger, das gesamte Inventar ausgebaut hat.