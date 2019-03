Dass er 6,66 Euro für den Erker an seinem Haus in der Ringstraße 68 zahlen soll, war für Rechtsanwalt Christoph Brenner Anlass, die „absurde und kostspielige Bürokratie“ aufs Korn zu nehmen. Mit den heftigen Reaktionen aus dem Rathaus hatte er nicht gerechnet …

Mail mit Betreff „Willkommen in ,Absurdistan‘“

Mittels Abgabenbescheids vom 12. März wurde Brenner aufgefordert, die jährliche „Gebrauchsabgabe“ – in diesem Fall für 2019 – zu entrichten. „Vorweg: Es geht mir nicht um den (lächerlichen) Betrag von 6,66 Euro jährlich. Es geht mir um eine effiziente, kostensparende Verwaltung und Abschaffung unsinniger Bürokratie“, schreibt er in einer Mail mit dem Betreff „Willkommen in ,Absurdistan‘“, die er unter anderem auch an Bürgermeister Reinhard Resch und Magistratsdirektor Karl Hallbauer richtete.

Er könne sich nicht vorstellen, dass diese Abgabe auch nur halbwegs wirtschaftlich sei. Obwohl der Anwalt in seinem Schreiben betonte, dass sich „die zuständigen Beamten des Steueramts des Magistrats an die bestehenden Gesetze halten und diese vollziehen müssen“, kam die Post den Verantwortlichen offenbar in die falsche Kehle.

Für Stadtchef Resch ist Mail-Inhalt „absurd“

„Wenn ich Ihr Schreiben richtig interpretiere, ist es ,absurd‘, wenn der Magistrat Gesetze vollzieht, auch wenn diese ,unwirtschaftlich‘ sind“, replizierte Stadtchef Resch. Das betreffe aber auch Einsprüche von ihm vertretener Bürger. Er habe zwar keine juristische Ausbildung, aber: „Wenn ich an Ihrer Mail etwas wirklich ,absurd‘ finde, dann ist es ihr Inhalt.“

Heftiger wurde Stadtjurist Hallbauer: „Ich bin schon mehr als verwundert, dass gerade du als Rechtsanwalt (…) das Vorgehen des Magistrats (…) kritisierst und lächerlich machst, obwohl dir als Strafverteidiger bewusst sein muss, was behördliches ,Nicht-Handeln‘ für Rechtsfolgen nach sich ziehen kann.“ Die Stadt müsse Vorschriften vollziehen, egal ob das ihren Beamten gefalle oder nicht.

Abgaben sind häufig nicht kostendeckend

Im NÖN-Telefonat setzt Hallbauer noch nach und gibt zu bedenken: „Wo ist die Grenze? Bei 5 Euro oder 10 Euro? Der Gesetzgeber muss den Gleichheitsgrundsatz beachten. Für verschiedene Einkommensklassen wirken sich Summen unterschiedlich aus.“ Und in Richtung des Anwalts: „Abgaben sind zum Beispiel auch bei baubehördlichen Bewilligungsverfahren nicht kostendeckend!“

„Mein Mail hat wie eine Bombe eingeschlagen“, resümiert Brenner. „Meine Kritik hat sich an den Gesetzgeber gerichtet. Vermutlich haben es die adressierten Herren nur flüchtig gelesen. Ich wollte unsinnige Gesetze aufzeigen und einen Anstoß zu deren Überprüfung geben.“