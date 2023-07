Erfreulicher Rechnungsabschluss, Opposition übt Kritik

Als „Titanen-Arbeit“ lobte Finanzstadtrat Helmut Mayer den Rechnungsabschluss 2022, der in der jüngsten Gemeinderatssitzung zur Debatte stand. Die Stadt hat den Schuldenstand von 1983, also vor 40 Jahren, erreicht.

Schuldenstand wie vor 50 Jahren

Dieser war dazwischen bis 2010 auf 143 Millionen Euro (!) gewachsen. Allein im letzten Jahr gelang es, das Minus von fast 80 Millionen massiv auf 47,7 Mio. Euro zu drücken. Als Faktoren für die hervorragende Performance der Stadtfinanzen führte der SPÖ-Stadtrat sprudelnde Steuereinnahmen von den Industriebetrieben ebenso wie von den Bildungseinrichtungen an. Mayer: „Diese Entwicklung und die eiserne Budgetdisziplin aller Magistratsabteilungen, die diesen Kurs mittragen, ermöglicht es uns, die Stadt in den kommenden Jahren noch lebenswerter zu machen, als sie es ohnehin schon ist.“

„In Erinnerung rufen, was nicht gekommen ist“

Hart ins Gericht ging die Opposition mit den Zahlen. Mit einem „schweren Tanker“ verglich ÖVP-Vize Florian Kamleitner die Stadt. „Wir profitieren von Weitsicht und Mut und Entscheidungen, die vor mehr als zehn Jahren getroffen wurden“, meinte er – und reklamierte damit den Erfolg auch für die ÖVP, unter deren letzter Stadtchefin Inge Rinke der Sparkurs begonnen worden war. Mit einem Härtefallkonto habe man „die Bürger zu Bittstellern gemacht“, monierte er. Und er nützte seine Wortmeldungen, um „in Erinnerung zu rufen, was alles nicht gekommen ist“. So habe man für 18 Kindergarten-Anwärter im Herbst keinen Platz. Der Zustand mancher Straßen sei kläglich, Schulbälle müssten in einer desolaten Halle stattfinden, und die Sportmeile bleibe weiterhin nur ein Versprechen. „Es wird weiter verschoben und verzögert“, packte Kamleitner eine Parole aus dem vergangenen Wahlkampf 2022 wieder aus.

"Es wird verschoben und verzögert!" ÖVP-Vize Florian Kamleitner erinnerte "an all das, was nicht gekommen ist". Foto: Martin Kalchhauser

Gebündelte Kräfte sind Erfolgsgarant

Niki Lackner (KLS) ärgerte sich über diesen Beitrag, und er erinnerte daran, dass die Stadt 2010 knapp davorstand, unter staatliche Kuratel gestellt zu werden. „Es haben damals alle politischen Kräfte gemeinsam den Sparkurs in die Wege geleitet“, verwies er auf Verdienste sämtlicher Fraktionen.

Heinz zum neuen „Pressesprecher“ gekürt

„Es ist fast traurig, wenn man Vizebürgermeister Kamleitner zuhört“, meinte NIK-Mandatar Dominic Heinz. „Es wurde gut gewirtschaftet. Diese Anpatzpolitik der ÖVP werden die Wähler nicht goutieren!“ Heinz statt Mahrer: Wechsel beim „Pressesprecher“Diese Meldung brachte ihm einen neuen „Job“ im Gemeinderat ein. Denn FPÖ-Gemeinderätin Susanne Rosenkranz zeigte sich von Heinz' Meldung überrascht und meinte: „Von den NIK als ,Pressesprecher' des Bürgermeisters bin ich überrascht!“ Bisher hatten die Blauen ja immer wieder KLS-Mandatar Wolfgang Mahrer als „Pressesprecher des Bürgermeisters“ gebrandmarkt. Zur Sache wiederholte Rosenkranz ihr Lob für die Gebarung („Ich lobe den Bürgermeister fast nie, aber beim Budget tue ich es von der ersten Minute an!“), um ihrerseits Kritik anzubringen. Im Zentrum standen dabei die Österreichhallen. „Die sind peinlich. Wir werden hier investieren müssen.“

Im Schlusswort verwehrte sich Mayer in Anspielung auf die Kritik am Zustand mancher Straßen dagegen, den finanziellen Erfolg der Stadt „kleinzureden, indem man sagt, in der Austraße gibt es Schlaglöcher“. Die Abstimmung über den Rechnungsabschluss war dann sogar einstimmig.

„Die Mitarbeiter sind am Limit"!“

Viel Lob für den weiteren rasanten Schuldenabbau gab es dann beim Prüfbericht, den KLS-Gemeinderat Wolfgang Mahrer vortrug. Einzige Kritikpunkte kamen von ÖVP-Mandatarin Edith Gruber, die Projekte für ihren Stadtteil Stein urgierte („Da sind ein paar Kleinigkeiten, die würden nicht viel Geld kosten.“) und von FPÖ-Frau Susanne Rosenkranz, die zu bedenken gab: „Wir sind bei den Personalkosten auch heruntergekommen, weil wir einige Posten nicht besetzen konnten.“ Auch bei Entlohnung und Einstufungen bei den Bediensteten sei massiv gespart worden. „Die Mitarbeiter sind am Limit!“