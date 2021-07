Eine hitzige Debatte entspann sich um das geplante betreute Jugend- und Kulturzentrum, das im ehemaligen Kindergarten in der St. Paulgasse Platz finden soll.

Vizebürgermeisterin Eva Hollerer trug den Plan vor, der eine Investition von rund 190.000 Euro zur Schaffung eines Zentrums für Jugendfreizeitgestaltung und Kunst- und Kulturförderung mit einer Monatsmiete von 2.169 Euro pro Monat vorsieht. Dieses soll den seit 23 Jahren bestehenden Treff im Pulverturm ablösen und vom Verein Impulse betreut werden.

Die Jugendlichen seien dort „ausschließlich im Rahmen professioneller Betreuung“ anwesend, betonte Hollerer – doch ihr Ersuchen um sachliche Diskussion verhallte rasch. FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz vermisste als Wortführerin der Gegner valide Zahlen, sieht in der Klientel einen „Schwerpunkt gefährdeter Kinder und Jugendlicher fremder Herkunft“. Vor allem aber sei die Mitterau schon sehr belastet.



Idee: Container neben der Polizeiinspektion

„Die Jugendlichen werden sich nach den Öffnungszeiten dort zusammenrotten, für die Alten ist kein Platz mehr.“ Besondere Empörung löste ein Vorschlag aus, man möge eine „Containerlösung hinter dem ,Schwarzen Platz‘ überlegen. Da ist die Polizei gleich daneben.“

„Aber die große Mehrheit in der Mitterau will das Projekt nicht. Man sollte einen neuen Standort suchen – unter Einbeziehung der Jugendlichen und der Bevölkerung.“ ÖVP-Jugendgemeinderat Patrick Mitmasser

„Die ÖVP ist für dieses Projekt“, beteuerte Jugendgemeinderat Patrick Mitmasser (ÖVP), der dem Ärger über fehlende Information vor dem Beschluss Luft machte. „Aber die große Mehrheit in der Mitterau will das Projekt nicht. Man sollte einen neuen Standort suchen – unter Einbeziehung der Jugendlichen und der Bevölkerung.“ Sowohl sein als auch Rosenkranz‘ Abänderungsanträge blieben in der Minderheit.

In Richtung Mitmasser flogen in der Folge zahlreiche Pfeile. Nicht das Projekt, die Kritik sei „unausgegoren“ (Thomas Jascha, SPÖ), er habe mit der Voraus-Info der Mitterauer eine Vertraulichkeitsverletzung“ begangen, „die Bevölkerung aufgehetzt“ (Wolfgang Mahrer, KLS).

„Das ist sicher ein wichtiges Thema. Die Jugendlichen brauchen Platz.“ ÖVP-Vize Martin Sedelmaiers

ÖVP-Vize Martin Sedelmaiers Kalmierungsversuch mit der Mahnung zum „Innehalten“ verhallte ungehört. „Das ist sicher ein wichtiges Thema. Die Jugendlichen brauchen Platz. Aber wir wissen noch keine drei Wochen davon, dass das geplant ist. Das wäre ein schönes Beispiel für ein Bürgerbeteiligungsmodell gewesen.“

Dass die Kommunikation „im Vorfeld nicht optimal gelaufen“ sei, konstatierte auch KLS-Mandatar Wolfgang Mahrer, der die Lösung jedoch befürwortet. Als Kritiker setzte sich auch FPÖ-Mann Christoph Hofbauer in Szene. Der Standort Mitterau sei zu weit weg vom Kremser Zentrum und dem boomenden Stadtteil Gneixendorf.

„Der Wahlkampf ist losgetreten. Die ÖVP ist jetzt gegen alles!“, meinte Hollerer in ihrem teils sehr emotionalen Schlusswort. „Jugend und Jugendkultur in Krems ist euch wurscht!“ Das Projekt wurde gegen die Stimmen von ÖVP und FPÖ mehrheitlich von SPÖ, KLS, Grünen und ProKS beschlossen.

Eine Info-Veranstaltung zum neuen Jugendzentrum fand am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) statt.