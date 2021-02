Die teils hitzigen Debatten um den neuen Kremser Stadtbus reißen nicht ab. Das Thema ist zum Dauerbrenner avanciert.

Kurt Pototschnig, einst Geschäftsmann in der Unteren Landstraße kritisiert, dass die Stadt „die mühsam aufgebaute Infrastruktur in der Unteren Landstraße zerstört“. Er weist auf eine besondere Kuriosität hin: Zuletzt hatte es geheißen, dass die Lenker auch die gegenüber früher größeren Busse problemlos an „Hindernissen“ (illegal haltenden Pkws) vorbeisteuern könnten. Allerdings weigern sich die Chauffeure, die Gehsteige zu befahren, bleiben lieber stehen und hupen.

Anders halten sie es im letzten Abschnitt der Göglstraße. „Dort gilt ein Fahrverbot, von dem nur Anrainer und Radfahrer ausgenommen sind. Aber der Kurs der Linien 5 und 6 führt durch dieses Fahrverbot hindurch!“ Hier seien die Lenker offenbar weniger heikel, mokiert sich nicht nur Pototschnig.

ÖVP verlangt jetzt ein „schnelles Umdenken“

Längst hat das Thema Stadtbus auch eine politische Dimension erhalten. Die ÖVP, die alle Beschlüsse für den neuen Stadtbus mitgetragen hat, tritt jetzt als Kritikerin auf. Man verlange, so eine Aussendung in der Vorwoche, ein „schnelles Umdenken“. Die Schwarzen kritisieren eine „permanente Parkraumvernichtung der Verkehrsverantwortlichen im Magistrat“ und namentlich SPÖ-Stadtrat Alfred Scheichel. „Die ÖVP Krems fordert eine Rückgabe der riesigen Busse und die Anschaffung von kleineren (Elektro-)Bussen.“

Der verantwortliche Mandatar für Verkehrsangelegenheiten beharrt allerdings nach wie vor auf den im Vergleich zu seinem Vorgänger breiteren und längeren Stadtbus – und das, obwohl Scheichel mittlerweile an mehreren Fronten kämpft. Da wäre zum einen die Untere Landstraße, wo selbst richtig abgestellte Fahrzeuge das gelbe „Schiff“ an der Weiterfahrt hindern.

Martin Kalchhauser Stadtbus fehlt der Rückenwind

Die ansässigen Unternehmer fürchten nun, dass ihnen wie den Kollegen in der Göglstraße Poller vor die Nase gesetzt werden – und drohen mit radikalen Maßnahmen. Rainer Schiffinger etwa, Geschäftsführer von Glas Salomon und Mitglied der ÖVP-Stadtpartei, tat via Facebook kund, dass er in diesem Fall „die Poller wegflexe“. So weit dürfte es allerdings nicht kommen. Scheichel erklärt auf NÖN-Anfrage, in der Unteren Landstraße keine Poller „aus Jux und Tollerei“ aufstellen zu wollen. Lenkern, die ein Auto haben, das an dieser Stelle in die Fahrbahn ragt, empfiehlt er, woanders stehen zu bleiben.

Ein SPÖ-Prestigeprojekt, das zur Pannenserie verkommen ist, ortet in Zusammenhang mit dem Stadtbus FPÖ-Verkehrssprecher Martin Zöhrer. Ihm fehlt vor allem eine Ost-West-Direktverbindung. Von Lerchenfeld nach Stein brauche man 38 Minuten. Er fordert deswegen eine Krisensitzung des Verkehrsausschusses. Dem erteilt Scheichel umgehend eine Absage. Zöhrers Aussagen seien „nicht fundiert“.