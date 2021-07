Nikolaihof Mautern: Hausverbot für Wirtesprecher .

„Er sollte die Mitglieder vertreten und nicht die Regierung!“, appelliert der Nikolaus Saahs, Winzer und Besitzer des Nikolaihofs in Mautern, an den Spartenobmann Mario Pulker. Er hat dem Politiker ein „lebenslanges Hausverbot“ in seinem Gastbetrieb kassiert.