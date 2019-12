Ein täglicher Markt mit frischem, regionalem Gemüse, kulinarischen Köstlichkeiten und vielen bekannten Gesichtern zum Tratschen. Ein schöner Gedanke des entschleunigten Lebensstils, der in Krems jetzt sein Comeback feiert. In Wiener Neustadt wurde genau dieses Konzept schon 2017 umgesetzt. Ulf Elser, Obmann der Kremser Kaufmannschaft, ortete aus der Ferne damals einen Erfolg des dortigen Stadtmarketings.

In Krems gibt es dieses Gremium seit März dieses Jahres. Michael Biedermann, der den gesundheitlich angeschlagenen Alfred Pech vor wenigen Wochen interimistisch als Geschäftsführer abgelöst hat, arbeitet auch schon an einem Konzept zur „Reorganisation des Grünmarktes“ am Pfarrplatz, das bis Juni 2020 präsentiert werden soll.

Fuß- und Radboulevard als Vorschlag

Einen Schritt voraus sind da bereits der Klima- und Energie-Experte Peter Molnar und Kurt Lenitz, Sprecher der Radlobby. Die beiden Kremser präsentierten der Kaufmannschaft in der vergangenen Woche ein fünfseitiges Konzept zur „Attraktivierung der Kremser Altstadt“, das eine Erweiterung des Grünmarkts auf den gesamten Pfarrplatz, den Täglichen Markt und den Dreifaltigkeitsplatz vorschlägt. Das sei eine „kostengünstige und rasch umsetzbare Maßnahme“, heißt es in dem Papier.

Ein heikler Punkt in dem Konzept: eine für den „mobilisierten Individualverkehr“ gesperrte Zufahrt in den Bereich vor der Pfarrkirche. Ob das bedeute, den Pfarrplatz zur autofreien Zone zu machen, wollte Lenitz auf Nachfrage nicht beantworten. Das wichtigste Anliegen ist dem Radfreund neben der Aufwertung des Grünmarkts jedenfalls der Ausbau der „sanften Mobilität“. Sein Vorschlag: Ein Fuß- und Radboulevard von der Kunstmeile bis zum Steinertor, auf dem ausschließlich Anrainerverkehr gestattet sei.

Kaufmannschaftsboss Ulf Elser, der Lenitz‘ und Molnars Präsentation am vergangenen Dienstag verfolgte, sieht die Parkplätze als größte Hürde für die Grünmarktattraktivierung. „Auf dem Pfarrplatz gibt es rund 70 Parkplätze. Für die müsste eine Alternative gefunden werden, ich weiß aber nicht, wo.“ Auch was eine Erweiterung des Angebots betrifft, ist Elser skeptisch, weil es fraglich sei, ob man überhaupt mehr „Standler“ bekomme.

„Die Überlegungen von 2017 haben weiterhin Aktualität“

Überhaupt nicht angetan von der Idee eines autofreien Pfarrplatzes ist Gastronom Otto Raimitz, der im Sommer 2020 ein Restaurant („Marktspiel“) mit knapp 200 Plätzen in der Unteren Landstraße eröffnen will. „Bei der Attraktivierung des Grünmarktes bin ich dabei, aber der Innenstadt Parkplätze zu killen, wäre eine Katastrophe.“

Einen großen Fürsprecher hat ein autofreier Pfarrplatz hingegen in Bürgermeister Reinhard Resch, der schon 2017 sagte, er erwarte sich davon einen „spürbaren Impuls“.

„Die Überlegungen aus 2017 haben weiterhin Aktualität“, erklärt Resch. Die Altstadt solle mittelfristig zu einem „Altstadt-Erlebnis“ entwickelt werden. Dazu gehöre zwingend ein attraktives Parkplatzangebot in unmittelbarer Nähe. Konkret spricht Resch eine Tiefgarage am Südtiroler Platz an. Ein Projekt, dessen Pläne schon seit Jahren in der Schublade liegen …