Lengenfelder Bürgerliste attackiert den Gemeinderat

Es sind starke Vorwürfe, die Bürgerliste-Gründer und Gemeinderat Ernst Thaller – einst Vizebürgermeister der ÖVP, später Vizebürgermeister unter der SPÖ, jetzt „einfacher“ Gemeinderat der Bürgerliste – in der jüngsten Aussendung seiner Bürgerliste vorbringt.

Oft erfolgt Griff zum teureren Produkt

Gleich einleitend spricht Thaller davon, dass „gewählte Gemeindemandatare einen Eid abgelegt hätten, unter anderem mit dem Vermögen der Gemeindebevölkerung sorgsam umzugehen.“ Dieses Versprechen werde von „einigen Spitzenpolitikern in Lengenfeld“ immer wieder gebrochen. Konkret werde bei Ankäufen für die Gemeinde oft zum teuersten Produkt gegriffen, während beim Verkauf von Gemeindeeigentum möglichst billig agiert würde.

Thaller: „Bürgermeister würgt Debatten ab!“

Thaller griff auch „zwei Spitzenpolitiker“ der Gemeinde an, die schlampig agieren und dadurch höhere Ausgaben verursachen würden. Auch greife immer mehr die „Unsitte“ um sich, dass Diskussionen vom Bürgermeister „einfach abgewürgt“ worden seien. Thaller: „Ich musste das einfach einmal den Bürgern aufzeigen!“

„Thaller vergleicht häufig Äpfel mit Birnen!“

Bürgermeister Christian Kopetzky verteidigt nicht nur seine regierende SPÖ, sondern auch die geschäftsführenden Gemeinderäte der ÖVP: „Thaller vergleicht in seinen Vorwürfen oft Äpfel mit Birnen“, lautet eine der Stellungnahmen. So schreibe Thaller etwa von 300.000 Euro, die für eine Spülung des Kanalsystems und ein Befahren mit Kameras vorgesehen sei. In Wahrheit sei in dieser Summe auch die Spülung und das Befahren der Wasserleitungen vorgesehen. Dass für den Fenstertausch im Turnsaal der Volksschule nicht ein in der Gemeinde angesiedelter Betrieb ausgewählt wurde, liege an einem Missverständnis. Zum „Abwürgen“: „Gemeinderat Thaller hat die Möglichkeit, selbst Punkte auf die Tagesordnung zu reklamieren!“