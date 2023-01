Kremser Zankapfel Bad: Kostenexplosion?

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Mit dem Dringlichkeitsantrag, die Planung der neuen Badearena sofort zu stoppen, um nicht „Geld zu verbrennen“, blieb die FPÖ in der letzten Gemeinderatssitzung klar in der Minderheit. Das Thema Bad bleibt aber Dauerbrenner in der Stadtpolitik.

Alle anderen Fraktionen stehen zum im Vorjahr gefassten Beschluss, das Projekt zu realisieren. Dass die FPÖ in einer Aussendung erneut von Kosten in der Höhe von 42 Millionen spricht, ärgert vor allem SPÖ-Finanzstadtrat Helmut Mayer. „Zu den veranschlagten Kosten von 24 Millionen Euro kommen leider noch die jährlichen Indexerhöhungen dazu“, gesteht er ein. „Doch einen Gesamtpreis von 42 Millionen, das wird es mit der SPÖ nicht spielen.“

Er bezeichnet die Zahlen der Blauen als „völlig aus der Luft gegriffen“. Krems brauche nach fast 50 Jahren ein neues Bad, und dieses werde dem Gebäudestandard „Klimaaktiv Gold“ des Umweltministeriums (BMLFUW). „Für unsere Umwelt und Energieeinsparungen ist der baldige Neubau unumgänglich.“ Außerdem, so Mayer in einer Aussendung, handle es sich nicht um ein „Luxusbad“ (FPÖ-Bezeichnung). „Macht die FPÖ nur Politik für die Oberschicht, die zu Hause einen Pool hat?“, ätzt er in Richtung der Kritiker.

Bürgermeister Reinhard Resch bezeichnet auf Anfrage der NÖN eine aktuelle Kostenschätzung von 38 Millionen als „eine belastbare Zahl. Das ist viel, aber das ist realistisch.“ Der Zeitplan habe sich erneut um rund drei Monate verzögert, am Projekt werde man aber festhalten.

2006 (!) gab es erstmals Pläne einer Sanierung oder eines Neubaus, wobei sich nach umfangreichen Erhebungen der Neubau – schon damals auch aus Gründen der mangelhaften Energieeffizienz des alten Bades – als nachhaltig und am sinnvollsten herausgestellt hatte. Eine Renovierung hätte damals 13 Millionen, ein Neubau 17 Millionen gekostet. Parteipolitische Taktik-Spielchen sorgten immer wieder für Verzögerungen. Jetzt fällt der Stadt die Inflation auf den Kopf.

Um die Kosten in einem vertretbaren Rahmen zu halten, werden immer wieder auch Überlegungen der Verkleinerung des geplanten Neubaus ins Gespräch gebracht. Resch stellt dazu klar: „Einsparungen, etwa bei der Kubatur, haben Grenzen. Da braucht man kein neues Bad bauen!“

Aktuell sind zwei Workshops mit Fachleuten geplant, die anhand verschiedener Varianten darstellen sollen, wie man im geplanten Kostenrahmen bleiben kann.

Neues Bad in ferner Zukunft?

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.