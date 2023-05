630 sammelten 92 Säcke Müll

Bereits zum 20. Mal wurde in den Gemeinden Gföhl, Jaidhof, Krumau am Kamp, Lichtenau, Pölla, Rastenfeld und St. Leonhard/Hw. zur Aktion „Der Dreck muss weg!“ aufgerufen. 630 Personen, darunter 200 Kinder und Jugendliche, nahmen an der diesjährigen Flurreinigungsaktion auf rund 190 Quadratkilometer Fläche teil. Unterstützung gab es von den Feuerwehren.

Weniger Müllsäcke, drastischer Anstieg bei gefundenen Autoreifen

In Summe wurden 92 Säcke mit Müll gesammelt – um rund 50 weniger als 2022. Einen Anstieg gab es bei der zahl der gefundenen Autoreifen: Wurden 2022 in Summe 29 Reifen aufgespürt, waren es heuer 49! Außerdem wurde mitten im Wald ein voll geschmückter Christbaum gefunden.

