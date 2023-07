Heiß auf Abkühlung: Wo gibt es gutes Eis?

Die sommerliche Hitze ist da und mit ihr steigt die Sehnsucht nach erfrischenden Genüssen. In der Region haben die Eissalons Hochkonjunktur, der Start in die Eissaison war in diesem Jahr allerdings nicht ganz einfach. Der April machte mit seinem Wetter den Eisliebhabern einen Strich durch die Rechnung.

Doch kann es auch zu heiß für Eis sein? Ideal um die „Eistiger“ aus ihren Verstecken zu locken, wären, laut Ernst Schneider vom Café Schneider in Langenlois, Temperaturen bis zu 25 Grad – „Darüberhinaus verbringen diese die heiße Zeit lieber im Freibad oder an einem kühleren Ort.“

Wen Sie sich jedoch auch bei Temperaturen jenseits der 25 Grad – oder gerade dann – nach einer genussvollen Abkühlung sehnen, hat die NÖN eine Übersicht über einige der beliebtesten Eissalons der Region und deren Besonderheiten zusammengestellt:

Kreativ: Die Eisbiene

Ein Eissalon, der das Leben mit oder ohne Zucker versüßt, ist die Eisbiene. Diese ist in Standort des Familienbetriebs Raimitz, nur ein paar Türen weiter von der großen Traditionskonditorei am Bahnhofplatz, welche nach wie vor klassisches Eis anbietet. Die Devise der Eisbiene lautet: Natürlich gut und hausgemacht.

Täglich frisch und selbstgemacht erfüllen die Eisbiene sämtliche Eiswünsche, von bekannten Standards bis hin zu speziellen Kreationen wie der „Bienenkönigin“ oder „Blumenwiese“. In der Vitrine sind regelmäßig auch Leckereien wie „Brownie“, „Bienenstich“ oder „zerquetschter Marillenknödel“ zu finden.

Die Eisbiene ist auch erste Anlaufstelle für alle eishungrigen Veganer, bietet sie eine große Auswahl an rein pflanzlichen Sorten an, darunter Soja, Mandel, Hafer und Kokos. Diese können in essbaren oder kompostierbaren Eisbechern und Take-Away-Boxen mitgenommen werden. Seit diesem Jahr gibt es das Eisbienen-Eis auch in der Filiale des „kleinen Raimitz“ in der Kirchengasse. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Kreationen immer mehr an Beliebtheit erlangen und wir ein neues Eis-Publikum ansprechen“, sagt Sabine Raimitz begeistert.

Traditionell: Hagmann Eis

„Wir machen klassisches Konditor-Eis nach italienischer Rezeptur“, erläutert Konditormeister Thomas Hagmann das Konzept des „Hagmann-Eises“. Ihre Stärke sei es demnach Cremeeissorten, wie Vanille und Schokolade herzustellen. „Klassisches Konditoreis ist ein aufwendiges mehrstufiges Verfahren, verwendet werden hier noch echte Eier und Milch.“ Fertigmischungen kommen in der Konditorei Hagmann nicht in die Tüte. Für Veganer gibt es aber auch hier ein breites Angebot, denn „Fruchteissorten waren immer schon vegan.

Kürzlich wurde die Konditorei mit zwei begehrten Goldmedaillen beim österreichweiten Eiswettbewerb ausgezeichnet. Eine der prämierten Sorten ist das Tiramisu-Eis, das mit hausgemachtem Biskuit und speziell geröstetem, italienischem Espresso zubereitet wird. Eine weitere Goldmedaille erhielt das erfrischende Zitronensoufflé mit einer delikaten Ingwersoße. Kreative Sorten die jedoch mittlerweile ebenfalls zu Klassikern in der Vitrine wurden, sind das Mohneis oder das Roseneis. Eigens für Kinder wurde das bunte „Trolls-Eis“ kreiert.

Konditormeister Thomas Hagmann setzt vor allem auf ein traditionelles Herstellungsverfahren. Foto: Foto: Gerald Hoermann

Klassisch: Café Schneider

Das Café Schneider in Langenlois überzeugt mit einer Vielzahl von Eissorten und einem gemütlichen Ambiente. Neben den klassischen Geschmacksrichtungen wie Erdbeere, Vanille, Schokolade, Nougat und Zitrone, „sind vor allem Sorten wie Cookies, Haselnuss, Joghurt, Amarena-Kirsch und Stracciatella bei unseren Gästen besonders beliebt“, so Ernst Schneider.

Man legt hier besonderen Wert auf saisonale Akzente und ergänzt das Angebot mit speziellen Kreationen wie Marilleneis, Apfelstrudel-Eis, Mohneis und Whiskyeis, um die regionale Herkunft zu betonen. Für Abwechslung sorgt man im Café Schneider auch regelmäßig mit speziellen Wochenangeboten, etwa dem „Marilleneisbecher“ oder dem „Operetteneisbecher“.