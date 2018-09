Dass „Solo-Gemeinderat“ Siegfried König an so gut wie allen Beschlüssen etwas auszusetzen hatte, provozierte zwei ÖVP-Mandatare bei der jüngsten Gemeinderatssitzung so sehr, dass sie heftig reagierten. König wurde sogar lautstark bedroht.

ÖVP-Mandatar forderte: „Hoit dei Gosch’n!“

Kritik am Kauf eines Gemeindetraktors, Vergaben von Bauleistungen und die Debatte um das öffentliche WC: König nützte die „Bühne“ der Sitzung am 17.

9. wieder einmal für heftige Kritik an der Mehrheitsfraktion ÖVP. Wie der NÖN aus den Reihen der diesmal knapp 20 Zuhörer bestätigt wurde, fiel dann von ÖVP-Stadtrat Franz Holzer Richtung König: „Hoit dei Gosch‘n!“ Noch heftiger wurde ÖVP-Gemeinderat Emmerich Einsiedler. „I hau di ausse, waunst deppad bist!“, war von ihm zu vernehmen.

Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger: „Die, die mit uns arbeiten wollen, die können das auch.“ | Foto: Lechner

König kritisiert, dass seitens der ÖVP-Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger ein Ordnungsruf ausblieb. „Nur Fraktionsführer Jochen Pulker hat sich am Ende der Sitzung entschuldigt“, meint er, der seit 1985 politisch tätig ist. „So ein niveauloses Vorgehen habe ich überhaupt noch nie erlebt.“

Etzenberger will „den Blödsinn nicht kommentieren“, stellt aber fest, dass König immer aufs Provozieren aus sei. „Wenn Besucher da sind, ist das oft wie ein Kabarett“, kritisiert sie ihrerseits den Mandatar. Sie verweist ausdrücklich auf die Entschuldigung ihres Vizebürgermeisters, des ÖVP-Fraktionschefs Jochen Pulker, am Ende der Sitzung. „Und Stadtrat Holzer hat sich auch entschuldigt!“

Irgendwann sei bei manchen die Geduld zu Ende, versucht sie die Vorfälle zu rechtfertigen, meint aber, dass sie solche Worte nicht sagen würde. „Wir haben wichtige Beschlüsse gefasst, und die Arbeit mit der SPÖ zeigt: Die, die mit uns arbeiten wollen, die können das auch!“