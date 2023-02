Erfreuliche Bilanz 2022: 212.891 Nächtigungen in Krems

Die Kremser Beherbergungsbetriebe zählten im vergangenen Jahr fast 213.000 Übernachtungen. Das ist zwar noch um rund ein Viertel weniger als vor der Pandemie, aber um über 40 Prozent deutlich über dem Vorjahresergebnis.

212.891 Gästenächtigungen wurden im vergangenen Jahr in Krems gezählt. Das sind rund drei Viertel des Niveaus von 2019, dem Jahr vor Ausbruch der Pandemie – und das, obwohl das Frühjahr 2022 bekanntlich im Zeichen einer neuerlichen heftigen Covid-Welle stand. Erfreulich ist vor allem die Entwicklung im zweiten Halbjahr: Von Juli bis Dezember 2022 waren die Betten fast so gut ausgelastet wie im Jahr vor der Gesundheitskrise.

112.845 Ankünfte, knapp zwei Tage Aufenthalt

Auch der Anteil der ausländischen Gäste (88.821 Übernachtungen) ist vergangenes Jahr wieder gestiegen. Ihr Anteil stieg von 36,3 auf 40 Prozent. Deutsche Urlauber bildeten hier mit 52.014 Übernachtungen die größte Gruppe. Auch Gäste aus Frankreich, Schweden kamen wieder vermehrt nach Krems.

Bemerkenswert war auch das starke Plus bei Gästen aus Übersee (Australien und USA) nach dem Wegfall der Reisebeschränkungen. In Summe verbuchte die Tourismusbranche 112.845 Ankünfte. Im Durchschnitt verbrachten die Gäste 1,9 Tage in Krems.

„Wie in den beiden Jahren davor war Krems auch 2022 vom geschwächten Wirtschaftstourismus stärker betroffen als ländliche Gemeinden“, sagt Elisabeth Winkler von Krems Tourismus im Stadtmarketing Krems. Trotzdem schneidet die Stadt im Verhältnis zu den Wachau-Gemeinden überdurchschnittlich gut ab. Krems liegt landesweit leicht über dem Durchschnitt.

Im Krems Tourismus blickt man mit Zuversicht nach vorne. Elisabeth Winkler rechnet mit weiteren Zuwächsen, vor allem bei inländischen Gästen und Urlaubern aus Deutschland. Sie sieht außerdem noch Potenzial in den Märkten Schweiz, Liechtenstein, Ungarn und der Tschechischen Republik. „Auch beim Seminar- und Kongresstourismus erwarten wir uns Steigerungen. In diesem Segment werden wir verstärkte Marketingmaßnahmen setzen“, so Winkler.

Tourismusstrategie 2030 wird jetzt überarbeitet

„Die Pandemie hat vieles auf den Kopf gestellt und auch den Tourismus ordentlich durcheinandergewirbelt“, sagt Doris Denk, Bereichsleiterin für Bildung, Kultur und Tourismus. „Umso wichtiger ist es daher, dass wir jetzt unsere Strategie überdenken und auf die neuen Entwicklungen reagieren.“ Sie kündigt an, dass die Tourismusstrategie „Krems 2030“in den nächsten Monaten überarbeitet wird. Der für den Bereich Tourismus verantwortliche Vizebürgermeister Florian Kamleitner ergänzt: „Unsere besondere Rolle als Kultur- und Wissenschaftsstandort bietet uns Chancen, die wir durch neue Schwerpunkte im Hinblick auf Tagungs-, Kongress- und Kulturtourismus nutzen wollen.“

